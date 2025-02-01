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  4. Реал и Барселона предложили топ-клубу АПЛ обмен звезд на чемпиона мира
Испания
01 февраля 2025, 20:11 |
1718
1

Реал и Барселона предложили топ-клубу АПЛ обмен звезд на чемпиона мира

Гранды Ла Лиги нацелились на Энцо Фернандеса

01 февраля 2025, 20:11 |
1718
1
Реал и Барселона предложили топ-клубу АПЛ обмен звезд на чемпиона мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

«Реал» и «Барселона» нацелились на подписание звезды Английской премьер-лиги.

По информации испанских СМИ, оба гранда Ла Лиги нацелились на чемпиона мира Энцо Фернандеса из «Челси». «Реал» и «Барселона» готовы предложить обмен своих звездных хавбеков на аргентинца. «Сливочные» готовы обменять Орельена Тчуамени, а «сине-гранатовые» – Френки Де Йонга.

В этом сезоне Энцо Фернандес на клубном уровне провел 26 матчей, забил три гола и сделал восемь ассистов. Ранее сообщалось, что «Челси» продаст молодого топ-таланта.

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Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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Gargantua81
я бы постарался взять хоть какие то деньги, а не этих сбитых летчиков
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