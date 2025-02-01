Реал и Барселона предложили топ-клубу АПЛ обмен звезд на чемпиона мира

«Реал» и «Барселона» нацелились на подписание звезды Английской премьер-лиги.

По информации испанских СМИ, оба гранда Ла Лиги нацелились на чемпиона мира Энцо Фернандеса из «Челси». «Реал» и «Барселона» готовы предложить обмен своих звездных хавбеков на аргентинца. «Сливочные» готовы обменять Орельена Тчуамени, а «сине-гранатовые» – Френки Де Йонга.

В этом сезоне Энцо Фернандес на клубном уровне провел 26 матчей, забил три гола и сделал восемь ассистов. Ранее сообщалось, что «Челси» продаст молодого топ-таланта.