Челси продает молодого топ-таланта. Сколько получат Синие

Челси договорился с Торино о продаже атакующего полузащитника Чезаре Казадеи, сумма трансфера составит 13 миллионов евро.

В услугах игрока серьезно заинтересован Лацио, однако туринский клуб сумел опередить конкурента в деле возвращения таланта в Италию.

22-летний Казадеи на молодежном чемпионате мира в 2023 году стал лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира, однако в Челси, а затем в арендах в Рэдинге и Лестере заиграть не сумел.