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  4. Челси продает молодого топ-таланта. Сколько получат Синие
Англия
31 января 2025, 20:33 |
477
1

Челси продает молодого топ-таланта. Сколько получат Синие

Казадеи возвращается в Италию

31 января 2025, 20:33 |
477
1
Челси продает молодого топ-таланта. Сколько получат Синие
Getty Images/Global Images Ukraine. Чезаре Казадеи

Челси договорился с Торино о продаже атакующего полузащитника Чезаре Казадеи, сумма трансфера составит 13 миллионов евро.

В услугах игрока серьезно заинтересован Лацио, однако туринский клуб сумел опередить конкурента в деле возвращения таланта в Италию.

22-летний Казадеи на молодежном чемпионате мира в 2023 году стал лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира, однако в Челси, а затем в арендах в Рэдинге и Лестере заиграть не сумел.

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Serhii P.
його місце в Італії!
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