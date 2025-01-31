Англия31 января 2025, 20:33 |
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Челси продает молодого топ-таланта. Сколько получат Синие
Казадеи возвращается в Италию
31 января 2025, 20:33 |
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Челси договорился с Торино о продаже атакующего полузащитника Чезаре Казадеи, сумма трансфера составит 13 миллионов евро.
В услугах игрока серьезно заинтересован Лацио, однако туринский клуб сумел опередить конкурента в деле возвращения таланта в Италию.
22-летний Казадеи на молодежном чемпионате мира в 2023 году стал лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира, однако в Челси, а затем в арендах в Рэдинге и Лестере заиграть не сумел.
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