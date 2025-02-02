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Англия
02 февраля 2025, 05:08 | Обновлено 02 февраля 2025, 05:59
153
1

Возвращение домой. Полузащитник Челси сменит клуб

Чезаре Казадеи станет игроком «Торино»

02 февраля 2025, 05:08 | Обновлено 02 февраля 2025, 05:59
153
1
Возвращение домой. Полузащитник Челси сменит клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Чезаре Казадеи

Итальянский полузащитник лондонского «Челси» Чезаре Казадеи стает игроком «Торино», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы достигли соглашения по трансферу 22-летнего футболиста. Казадеи присоединится к туринскому клубу за 15 миллионов евро + 25 процентов от будущей продажи игрока.

В текущем сезоне Чезаре Казадеи провел 6 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличался. Веб-портал Transfermarkt оценивает итальянца в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» и «Барселона» предложили топ-клубу АПЛ обмен звезд на чемпиона мира.

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Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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Falko
Напівзахісник? )))
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