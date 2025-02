Возвращение домой. Полузащитник Челси сменит клуб

Итальянский полузащитник лондонского «Челси» Чезаре Казадеи стает игроком «Торино», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы достигли соглашения по трансферу 22-летнего футболиста. Казадеи присоединится к туринскому клубу за 15 миллионов евро + 25 процентов от будущей продажи игрока.

В текущем сезоне Чезаре Казадеи провел 6 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличался. Веб-портал Transfermarkt оценивает итальянца в 10 миллионов евро.

🚨🐂 Cesare Casadei has left Chelsea and becomes new Torino player on a permanent deal.



€15m package, 25% sell-on clause, saga over. pic.twitter.com/IbERYJuCCL