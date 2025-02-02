Возвращение домой. Полузащитник Челси сменит клуб
Чезаре Казадеи станет игроком «Торино»
Итальянский полузащитник лондонского «Челси» Чезаре Казадеи стает игроком «Торино», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы достигли соглашения по трансферу 22-летнего футболиста. Казадеи присоединится к туринскому клубу за 15 миллионов евро + 25 процентов от будущей продажи игрока.
В текущем сезоне Чезаре Казадеи провел 6 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отличался. Веб-портал Transfermarkt оценивает итальянца в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» и «Барселона» предложили топ-клубу АПЛ обмен звезд на чемпиона мира.
🚨🐂 Cesare Casadei has left Chelsea and becomes new Torino player on a permanent deal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2025
€15m package, 25% sell-on clause, saga over. pic.twitter.com/IbERYJuCCL
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