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  4. Сыграет ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Наполи
Италия
02 февраля 2025, 20:52 |
1731
11

Сыграет ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Наполи

Игра начнется в 21:45

02 февраля 2025, 20:52 |
1731
11
Сыграет ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля начнется матч 23-го тура Серии А между «Ромой» и «Наполи».

Игра пройдет на «Стадио Олимпико» в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский форвард «Ромы» начнет матч на скамейке запасных.

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

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Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 11
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Diesel
то нормальне рішення
все буде залежати від тактики на гру
не траба тут шукати що не так та ще щось
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+2
Test
Чи зіграє Довбик? Це таке питання, а от Рома вчергове не зіграє - це факт! Наполі переможе - це також факт! 
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+2
antt
головне хто замість нього в складі
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+1
SanYa_TheBest
якби написали прямо, що Довбик не зіграє, то ще більще коментаторів би зайшло.
А так що є.
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+1
Harun Bakircioğlu
О, лечебный пендель от Раньери подъехал
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
ash
Не один Довбик на лавці. Раньєрі робить ротацію, бо у середу матч 1/4 КІ проти Мілану. В чемпіонаті римлянам мало що світить, а от за кубок є шанс поборотися.
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0
Lesovij7
Ну вот и присел довбиньо на лавку, потому что серия а это в первую очередь схемы, тактика, здесь голова нужна и в офсайде не стоять постоянно, здесь Индзаги не исполнишь, система вар
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0
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TolsTIyELF
Дебил променял топовый клуб Испании, один из самых мощных в мире, на Рим, а теперь тренеришка решил его загнобить. Чем больше теленок говорит тем больше понятно что он идиот но это не повод издеваться над ним. В Испании он бы забил двадцать мячей.
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0
contr
Ха ха . Довбик плуг на банку ! Ха ха . Буратіно ! Ха ха ха . Рахіт! Бу га га га га
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-2
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