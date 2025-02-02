Италия02 февраля 2025, 20:52 |
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11
Сыграет ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Наполи
Игра начнется в 21:45
02 февраля 2025, 20:52 |
1731
11
2 февраля начнется матч 23-го тура Серии А между «Ромой» и «Наполи».
Игра пройдет на «Стадио Олимпико» в Риме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский форвард «Ромы» начнет матч на скамейке запасных.
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
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все буде залежати від тактики на гру
не траба тут шукати що не так та ще щось
А так що є.