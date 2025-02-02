Сыграет ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Наполи

2 февраля начнется матч 23-го тура Серии А между «Ромой» и «Наполи».

Игра пройдет на «Стадио Олимпико» в Риме.

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Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский форвард «Ромы» начнет матч на скамейке запасных.

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.