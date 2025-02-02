Потенциальный новичок Динамо забил два гола в чемпионате Азербайджана

Как уже сообщалось, киевское «Динамо» проявляет заинтересованность в вингере азербайджанской «Зиры», которым является Салифу Сума. Этот 21-летний гвинейский футболист удачно выступает в нынешнем чемпионате Азербайджана.

Объект повышенного внимания динамовского клуба сегодня отметился «дублем» в очередном матче сезона.

Мыслями о Сума с корреспондентом Sport.ua поделился азербайджанский спортивный журналист, заместитель главного редактора Sport24.az Расад Касимов.

«Салифу Сума – скоростной футболист, который хорошо владеет мячом и техника у него – супер, – сказал он. – Однако обороне не помогает. Сегодня в очередном туре чемпионата Азербайджана он забил два мяча в ворота участника Лиги чемпионов – «Карабаха» (этот поединок завершился вничью, 2:2).

Может ли гвинеец заиграть в «Динамо»? Об этом не могу ничего сказать. У вас физически крепкие футболисты, а Сума не отличается высокими физическими данными. Он лишь скоростной и удивительно техничный».

Известно также, что кроме киевского «Динамо» на Салифу Сума вроде бы «положили глаз» клубы Франции, Бельгии и Португалии.

Ранее мы сообщали, что известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло, поделился мыслями о будущем полузащитника Динамо Николая Шапаренко.