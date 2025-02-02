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02 февраля 2025, 21:16 |
1192
2

Потенциальный новичок Динамо забил два гола в чемпионате Азербайджана

Стали известны достоинства возможного кандидата на переход в Динамо

02 февраля 2025, 21:16 |
1192
2
Потенциальный новичок Динамо забил два гола в чемпионате Азербайджана
Getty Images/Global Images Ukraine. Салифу Сума

Как уже сообщалось, киевское «Динамо» проявляет заинтересованность в вингере азербайджанской «Зиры», которым является Салифу Сума. Этот 21-летний гвинейский футболист удачно выступает в нынешнем чемпионате Азербайджана.

Объект повышенного внимания динамовского клуба сегодня отметился «дублем» в очередном матче сезона.

Мыслями о Сума с корреспондентом Sport.ua поделился азербайджанский спортивный журналист, заместитель главного редактора Sport24.az Расад Касимов.

«Салифу Сума – скоростной футболист, который хорошо владеет мячом и техника у него – супер, – сказал он. – Однако обороне не помогает. Сегодня в очередном туре чемпионата Азербайджана он забил два мяча в ворота участника Лиги чемпионов – «Карабаха» (этот поединок завершился вничью, 2:2).

Может ли гвинеец заиграть в «Динамо»? Об этом не могу ничего сказать. У вас физически крепкие футболисты, а Сума не отличается высокими физическими данными. Он лишь скоростной и удивительно техничный».

Известно также, что кроме киевского «Динамо» на Салифу Сума вроде бы «положили глаз» клубы Франции, Бельгии и Португалии.

Ранее мы сообщали, что известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло, поделился мыслями о будущем полузащитника Динамо Николая Шапаренко.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua81
сейчас его купят за миллион, а потом Шовковский увидит, что он не отрабатывает в защите и посадит его на банку. 
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0
Fitness.sports
В Европе он точно не закрепится, если такое отношение к позиции. Хотя в его  возрасте можно ещё всему научиться. Поэтому стоит обратить внимание на то как игрок работает на тренировке.
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