Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Шапаренко уже пора уходить из Динамо»

Известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло, поделился со Sport.ua мыслями о будущем полузащитника «Динамо» Николая Шапаренко.

«Считаю, что Шапаренко уже пора уходить из Динамо, ведь он в нем уже пересидел. У этого игрока уже как минимум год или даже два чувствуется потеря мотивации. И мы это видим.

Если в летнее трансферное окно он никуда не перейдет, то закончит свою карьеру в киевском Динамо. А чтобы сказать, что у столичного клуба есть игроки, которые оцениваются в денежном измерении достаточно высоко и считаются перспективными, то вроде бы и никого.

По крайней мере, с такими результатами на евроарене кого-то выгодно продать сложно».

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин рассказал, что игра «Динамо» без Шапаренко и Буяльского не интересна.