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  4. Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Шапаренко уже пора уходить из Динамо»
Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 17:55 |
480
0

Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Шапаренко уже пора уходить из Динамо»

По мнению эксперта, игроку давно стоило сменить клуб

02 февраля 2025, 17:55 |
480
0
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Шапаренко уже пора уходить из Динамо»
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло, поделился со Sport.ua мыслями о будущем полузащитника «Динамо» Николая Шапаренко.

«Считаю, что Шапаренко уже пора уходить из Динамо, ведь он в нем уже пересидел. У этого игрока уже как минимум год или даже два чувствуется потеря мотивации. И мы это видим.

Если в летнее трансферное окно он никуда не перейдет, то закончит свою карьеру в киевском Динамо. А чтобы сказать, что у столичного клуба есть игроки, которые оцениваются в денежном измерении достаточно высоко и считаются перспективными, то вроде бы и никого.

По крайней мере, с такими результатами на евроарене кого-то выгодно продать сложно».

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин рассказал, что игра «Динамо» без Шапаренко и Буяльского не интересна.

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Николай Шапаренко Динамо Киев трансферы Вячеслав Заховайло трансферы УПЛ инсайд
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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