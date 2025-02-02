Экс-вратарь Динамо: «Без Буяльского и Шапаренко игра динамовцев грустная»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который затем успешно работал со сборными Украины всех возрастов, эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о выступлении ведущих отечественных клубов на международной арене:

– На мой взгляд, «Шахтер» выступил в самой престижной Лиге чемпионов по футболу – неудачно, а «Динамо» в Лиге Европы не избежало провала. Даже единственная победа киевлян в заключительном туре – с РФШ была больше случайной. Все шло к ничейному итогу, но Александру Пихаленку помог рикошет.

К сожалению, без Виталия Буяльского и Николая Шапаренко игра динамовцев производила унылое впечатление, без креатива, острых продолжений. А беспомощность наших стопперов, это вообще отдельная история.

Хотя справедливости ради следует сказать, что во время январского короткого сбора тренерам «Шахтера» и «Динамо» удалось подтянуть физические кондиции своих подопечных и в последних поединках в игре их подопечных уже не было перепадов.

Победы на финишной прямой над «Брестом» и РФШ, соответственно, должны добавить «Шахтеру» и «Динамо» уверенности, которая должна пригодиться им во второй части чемпионата УПЛ и розыгрыше Кубка Украины. Хотя говорят: один в поле – не воин, но думаю, что уход нападающего Даниила Сикана помешает «Шахтеру» догнать «Динамо».

Киевляне не демонстрируют чемпионской игры, однако им должно хватить очкового запаса, чтобы снова стать сильнейшей командой Украины.

Ранее сообщалось, что у «Динамо» зимой были предложения о продаже Ваната и Шапаренко.