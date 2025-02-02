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  4. Экс-вратарь Динамо: «Без Буяльского и Шапаренко игра динамовцев грустная»
Лига чемпионов
02 февраля 2025, 13:10 |
923
3

Экс-вратарь Динамо: «Без Буяльского и Шапаренко игра динамовцев грустная»

Владимир Цыткин поделился впечатлениями о выступлении ведущих отечественных клубов на международной

02 февраля 2025, 13:10 |
923
3
Экс-вратарь Динамо: «Без Буяльского и Шапаренко игра динамовцев грустная»
ВІТА. Владимир Цыткин

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который затем успешно работал со сборными Украины всех возрастов, эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о выступлении ведущих отечественных клубов на международной арене:

– На мой взгляд, «Шахтер» выступил в самой престижной Лиге чемпионов по футболу – неудачно, а «Динамо» в Лиге Европы не избежало провала. Даже единственная победа киевлян в заключительном туре – с РФШ была больше случайной. Все шло к ничейному итогу, но Александру Пихаленку помог рикошет.

К сожалению, без Виталия Буяльского и Николая Шапаренко игра динамовцев производила унылое впечатление, без креатива, острых продолжений. А беспомощность наших стопперов, это вообще отдельная история.

Хотя справедливости ради следует сказать, что во время январского короткого сбора тренерам «Шахтера» и «Динамо» удалось подтянуть физические кондиции своих подопечных и в последних поединках в игре их подопечных уже не было перепадов.

Победы на финишной прямой над «Брестом» и РФШ, соответственно, должны добавить «Шахтеру» и «Динамо» уверенности, которая должна пригодиться им во второй части чемпионата УПЛ и розыгрыше Кубка Украины. Хотя говорят: один в поле – не воин, но думаю, что уход нападающего Даниила Сикана помешает «Шахтеру» догнать «Динамо».

Киевляне не демонстрируют чемпионской игры, однако им должно хватить очкового запаса, чтобы снова стать сильнейшей командой Украины.

Ранее сообщалось, что у «Динамо» зимой были предложения о продаже Ваната и Шапаренко.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 3
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Обсервер Влад
Гра Динамо однаково сумна і безпросвітна що Буяльським і Шапаренком, що без них. Абсолютно ніякої різниці немає.
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0
Артемій Золотарь
Одна з ознак класу футболіста - грати в основі при всіх тренерах.Те саме відбувається з Буяльським!Грає завжди, коли не травмований.
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0
kadaad
По поводу Шапаренко согласен, называть Буяльского креативным весьма сомнительно.
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0
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