Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЗАХОВАЙЛО: «Англичане могут себе позволить купить Бражко за такие деньги»
Англия
02 февраля 2025, 14:35 | Обновлено 02 февраля 2025, 15:03
1077
0

ЗАХОВАЙЛО: «Англичане могут себе позволить купить Бражко за такие деньги»

В то же время, Шапаренко уже пересидел в Динамо

02 февраля 2025, 14:35 | Обновлено 02 февраля 2025, 15:03
1077
0
ЗАХОВАЙЛО: «Англичане могут себе позволить купить Бражко за такие деньги»
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло, который во второй половине 2000-х был генеральным менеджером черкасского Днепра, поделился со Sport.ua мыслями относительно выступлений киевского Динамо в основном этапе Лиги Европы.

– В турнирной таблице Лиги Европы после восьми матчей, сыгранных в основном этапе, Динамо заняло 34-е место из 36-и участников. Как вы отреагировали на такой показатель?

– Результат отрицательный. Этот факт в целом показал поражение клуба, который такими результатами себя обесценивает на европейской сцене. Плюс показывает уровень, на котором сейчас находится весь украинский футбол и Динамо в частности.

– Как думаете, в чем заключается главная причина неудачных выступлений киевлян?

– Даже после матча с Зальцбургом, на котором был лично, я верил в успешное выступление Динамо в Лиге Европы. По крайней мере, на тот момент игра динамовцев была на приличном уровне. Даже поражение говорило о том, что киевская команда справится с задачей набрать 10-12 очков в основном раунде Лиги Европы. Что касается причин, то их много. Прежде всего, были допущены стратегические погрешности в менеджменте. Ведь решение проводить матчи в Гамбурге было ошибочным, в этом вопросе не все до конца было продумано. В процессе подготовки к играм каждую неделю Динамо теряло как минимум 36 часов. Их киевляне просто вычеркивали из своей тренировочной работы. По моему мнению, это и сыграло с ними злую шутку. Усталость и недотренированность из-за недостатка времени не позволяли полноценно подготовить команду в тактическом плане и как следует восстановиться. Считаю, что это стало большой проблемой и сказалось в выступлении динамовцев в еврокубковом турнире.

– В двух январских матчах Динамо сделало то, чего не смогло сделать в основном этапе Лиги Европы осенью - набрать четыре очка. Некоторые связывают этот факт с возвращением в строй ветерана клуба Андрея Ярмоленко

– Я не считаю, что его появление сыграло главную роль. Да, бесспорно, для молодых футболистов Динамо такая фигура, как Ярмоленко, много значит. Однако на этот результат я смотрю под другим углом. Для турок мы всегда являемся неудобным соперником. И хотя Галатасарай шел по накату, я был убежден, что Динамо может достичь в поединке со стамбульской командой положительного результата - по крайней мере, не проиграть. Не знаю почему, но был в этом уверен. Несмотря на то, что я смотрел, чем динамовцы занимаются на тренировочных сборах, ждал такого результата. По тому, как развивались события в матче с Галатасараем, могу сказать, что нам просто повезло с ничьей.

– Тот факт, что Ярмоленко записал два гола на свой счет в матче с турецким «Галатасараем» после выхода на замену вас удивил?

– Нет. Когда Ярмоленко забил второй мяч головой, это стало для меня откровением. Мне кажется, что он за всю свою карьеру головой не забивал. Возможно, разве что случайно когда-то и был такой гол. Этот факт меня немного «улыбнул». Но как бы там ни было, а Андрей выполнил свою работу.

– Сколько еще времени Ярмоленко может быть полезным Динамо?

– Не знаю, на сколько его хватит, однако его возраст говорит о том, что по завершении нынешнего чемпионата Украины, скорее всего, Ярмоленко вместе со своей семьей будет принимать решение: продолжать ему свою карьеру в роли футболиста или нет. Насколько я понимаю, он перейдет на другую роль в Динамо. Андрей уже не будет игроком, а станет функционером или тренером. Я этого точно не знаю - об этом лучше спросить у самого Ярмоленко.

– А что скажете о победе над латвийским РФШ?

– В отличие от поединка с Галатасараем, в игре с латвийцами результат был закономерным, ведь по классу Динамо выше. Хотя увидев, какой на этот матч вышел состав, я не верил, что киевская команда сможет рижан дожать и обыграть. Но к счастью, фортуна была на нашей стороне. Пихаленку не удалось забить нелогичный мяч. Но как бы там ни было, а результат этот был предсказуемым.

– Недавно Динамо продало в саудовский Аль-Шабаб своего основного голкипера Георгия Бущана. Насколько из нынешних турнирных соображений этот шаг был оправдан?

– В процессе борьбы за чемпионство потеря любого футболиста основного состава является весомой. Тот факт, что Динамо собирается продать игроков, а никого вместо них не покупает, меня очень сильно удивляет и огорчает.

– Появилась информация о заинтересованности в услугах Владимира Бражко со стороны английского Вулверхэмптона. Готов ли футболист к выступлениям именно на уровне АПЛ?

– Англичане платят большие суммы и отказать им очень трудно. Поэтому относительно возможного перехода Бражко могу сказать вот что: если руководителям Динамо нужны деньги, то они не остановятся в продаже футболиста. И понять их можно. Если же им не нужны деньги, а нужна перспектива - в частности, бороться за чемпионский титул, то я не советовал бы распродавать игроков.

– Как думаете, соответствует ли уровню Бражко трансферная стоимость в 20 миллионов евро?

– Мне трудно оценить стоимость футболиста. Клуб, который выступает в роли потенциального покупателя, делает оценку на основании маркетинговых нюансов, оценивает значимость того или иного кандидата на приобретение. Безусловно, Бражко является перспективным, поэтому почему бы не инвестировать деньги в этого игрока? Не знаю, какова реальная стоимость футболиста - 20, 15 или 10 миллионов евро. Впрочем, англичане могут себе это позволить.

– Кого еще, по вашему мнению, Динамо могло бы выгодно продать?

– Считаю, что Шапаренко уже пора уходить из Динамо, ведь он в нем уже пересидел. У этого игрока уже как минимум год или даже два чувствуется потеря мотивации. И мы это видим. Если в летнее трансферное окно он никуда не перейдет, то закончит свою карьеру в киевском Динамо. А чтобы сказать, что у столичного клуба есть игроки, которые оцениваются в денежном измерении достаточно высоко и считаются перспективными, то вроде бы и никого. По крайней мере, с такими результатами на евроарене кого-то выгодно продать сложно.

– Кто из игроков нынешнего состава столичного клуба вырос в цене?

– Как по мне, никто. Чемпионат Украины как таковой в глазах европейских специалистов, к сожалению, обесценен и выступлениями наших клубов на евроарене. Да и сборная Украины, откровенно говоря, отнюдь не удивляла на чемпионате Европы и в Лиге наций, где у нее тоже были какие-то проблемы. Так что футбол в нашей стране сейчас переживает глубокий кризис, что отражается как в турнирных таблицах, так и в падении коэффициентов и тому подобное. Как ни прискорбно, но с этим нам нужно жить. А вернуться назад к тому уровню, который был хотя бы до полномасштабной войны, будет очень и очень трудно. К сожалению, в украинском футболе нас ждут плохие времена.

По теме:
АЗАРОВ: «Шахтер отверг предложения по мне от Наполи, Болоньи и Селтика»
ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер Аморима. МЮ подписал футболиста из Серии А
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
Вулверхэмптон Динамо Киев Владимир Бражко трансферы инсайд трансферы АПЛ трансферы УПЛ Вячеслав Заховайло Николай Шапаренко
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лондонский хаос: в чем причины катастрофического падения Тоттенхэма?
Футбол | 02 февраля 2025, 07:12 12
Лондонский хаос: в чем причины катастрофического падения Тоттенхэма?
Лондонский хаос: в чем причины катастрофического падения Тоттенхэма?

Разбираемся в проблемах «шпор»

Ястремская уничтожила 39-ю ракетку и вышла в финал турнира WTA 500 в Линце
Теннис | 01 февраля 2025, 16:00 65
Ястремская уничтожила 39-ю ракетку и вышла в финал турнира WTA 500 в Линце
Ястремская уничтожила 39-ю ракетку и вышла в финал турнира WTA 500 в Линце

Украинка удивляет! Даяна в двух сетах разгромила Клару Таусон в полуфинале пятисотника

Украинец вылетел из рейтинга топ-10 WBA после эффектного боя на шоу Усика
Бокс | 01.02.2025, 19:22
Украинец вылетел из рейтинга топ-10 WBA после эффектного боя на шоу Усика
Украинец вылетел из рейтинга топ-10 WBA после эффектного боя на шоу Усика
«Я не понял». Экс-игрок Шахтера обратился к защитнику сборной Украины
Футбол | 02.02.2025, 14:41
«Я не понял». Экс-игрок Шахтера обратился к защитнику сборной Украины
«Я не понял». Экс-игрок Шахтера обратился к защитнику сборной Украины
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Бокс | 02.02.2025, 08:33
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо получило официальное предложение от клуба АПЛ о переходе Бражко
Динамо получило официальное предложение от клуба АПЛ о переходе Бражко
01.02.2025, 14:40 114
Футбол
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
01.02.2025, 20:52 6
Футбол
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
01.02.2025, 01:35 18
Футбол
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
01.02.2025, 03:24
Бокс
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
01.02.2025, 09:51
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «Он победил Кличко только благодаря мне»
Фрэнк УОРРЕН: «Он победил Кличко только благодаря мне»
31.01.2025, 08:01 3
Бокс
«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом
«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом
31.01.2025, 08:26 1
Футбол
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
31.01.2025, 16:20 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем