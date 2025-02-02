ЗАХОВАЙЛО: «Англичане могут себе позволить купить Бражко за такие деньги»

Известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло, который во второй половине 2000-х был генеральным менеджером черкасского Днепра, поделился со Sport.ua мыслями относительно выступлений киевского Динамо в основном этапе Лиги Европы.

– В турнирной таблице Лиги Европы после восьми матчей, сыгранных в основном этапе, Динамо заняло 34-е место из 36-и участников. Как вы отреагировали на такой показатель?

– Результат отрицательный. Этот факт в целом показал поражение клуба, который такими результатами себя обесценивает на европейской сцене. Плюс показывает уровень, на котором сейчас находится весь украинский футбол и Динамо в частности.

– Как думаете, в чем заключается главная причина неудачных выступлений киевлян?

– Даже после матча с Зальцбургом, на котором был лично, я верил в успешное выступление Динамо в Лиге Европы. По крайней мере, на тот момент игра динамовцев была на приличном уровне. Даже поражение говорило о том, что киевская команда справится с задачей набрать 10-12 очков в основном раунде Лиги Европы. Что касается причин, то их много. Прежде всего, были допущены стратегические погрешности в менеджменте. Ведь решение проводить матчи в Гамбурге было ошибочным, в этом вопросе не все до конца было продумано. В процессе подготовки к играм каждую неделю Динамо теряло как минимум 36 часов. Их киевляне просто вычеркивали из своей тренировочной работы. По моему мнению, это и сыграло с ними злую шутку. Усталость и недотренированность из-за недостатка времени не позволяли полноценно подготовить команду в тактическом плане и как следует восстановиться. Считаю, что это стало большой проблемой и сказалось в выступлении динамовцев в еврокубковом турнире.

– В двух январских матчах Динамо сделало то, чего не смогло сделать в основном этапе Лиги Европы осенью - набрать четыре очка. Некоторые связывают этот факт с возвращением в строй ветерана клуба Андрея Ярмоленко

– Я не считаю, что его появление сыграло главную роль. Да, бесспорно, для молодых футболистов Динамо такая фигура, как Ярмоленко, много значит. Однако на этот результат я смотрю под другим углом. Для турок мы всегда являемся неудобным соперником. И хотя Галатасарай шел по накату, я был убежден, что Динамо может достичь в поединке со стамбульской командой положительного результата - по крайней мере, не проиграть. Не знаю почему, но был в этом уверен. Несмотря на то, что я смотрел, чем динамовцы занимаются на тренировочных сборах, ждал такого результата. По тому, как развивались события в матче с Галатасараем, могу сказать, что нам просто повезло с ничьей.

– Тот факт, что Ярмоленко записал два гола на свой счет в матче с турецким «Галатасараем» после выхода на замену вас удивил?

– Нет. Когда Ярмоленко забил второй мяч головой, это стало для меня откровением. Мне кажется, что он за всю свою карьеру головой не забивал. Возможно, разве что случайно когда-то и был такой гол. Этот факт меня немного «улыбнул». Но как бы там ни было, а Андрей выполнил свою работу.

– Сколько еще времени Ярмоленко может быть полезным Динамо?

– Не знаю, на сколько его хватит, однако его возраст говорит о том, что по завершении нынешнего чемпионата Украины, скорее всего, Ярмоленко вместе со своей семьей будет принимать решение: продолжать ему свою карьеру в роли футболиста или нет. Насколько я понимаю, он перейдет на другую роль в Динамо. Андрей уже не будет игроком, а станет функционером или тренером. Я этого точно не знаю - об этом лучше спросить у самого Ярмоленко.

– А что скажете о победе над латвийским РФШ?

– В отличие от поединка с Галатасараем, в игре с латвийцами результат был закономерным, ведь по классу Динамо выше. Хотя увидев, какой на этот матч вышел состав, я не верил, что киевская команда сможет рижан дожать и обыграть. Но к счастью, фортуна была на нашей стороне. Пихаленку не удалось забить нелогичный мяч. Но как бы там ни было, а результат этот был предсказуемым.

– Недавно Динамо продало в саудовский Аль-Шабаб своего основного голкипера Георгия Бущана. Насколько из нынешних турнирных соображений этот шаг был оправдан?

– В процессе борьбы за чемпионство потеря любого футболиста основного состава является весомой. Тот факт, что Динамо собирается продать игроков, а никого вместо них не покупает, меня очень сильно удивляет и огорчает.

– Появилась информация о заинтересованности в услугах Владимира Бражко со стороны английского Вулверхэмптона. Готов ли футболист к выступлениям именно на уровне АПЛ?

– Англичане платят большие суммы и отказать им очень трудно. Поэтому относительно возможного перехода Бражко могу сказать вот что: если руководителям Динамо нужны деньги, то они не остановятся в продаже футболиста. И понять их можно. Если же им не нужны деньги, а нужна перспектива - в частности, бороться за чемпионский титул, то я не советовал бы распродавать игроков.

– Как думаете, соответствует ли уровню Бражко трансферная стоимость в 20 миллионов евро?

– Мне трудно оценить стоимость футболиста. Клуб, который выступает в роли потенциального покупателя, делает оценку на основании маркетинговых нюансов, оценивает значимость того или иного кандидата на приобретение. Безусловно, Бражко является перспективным, поэтому почему бы не инвестировать деньги в этого игрока? Не знаю, какова реальная стоимость футболиста - 20, 15 или 10 миллионов евро. Впрочем, англичане могут себе это позволить.

– Кого еще, по вашему мнению, Динамо могло бы выгодно продать?

– Считаю, что Шапаренко уже пора уходить из Динамо, ведь он в нем уже пересидел. У этого игрока уже как минимум год или даже два чувствуется потеря мотивации. И мы это видим. Если в летнее трансферное окно он никуда не перейдет, то закончит свою карьеру в киевском Динамо. А чтобы сказать, что у столичного клуба есть игроки, которые оцениваются в денежном измерении достаточно высоко и считаются перспективными, то вроде бы и никого. По крайней мере, с такими результатами на евроарене кого-то выгодно продать сложно.

– Кто из игроков нынешнего состава столичного клуба вырос в цене?

– Как по мне, никто. Чемпионат Украины как таковой в глазах европейских специалистов, к сожалению, обесценен и выступлениями наших клубов на евроарене. Да и сборная Украины, откровенно говоря, отнюдь не удивляла на чемпионате Европы и в Лиге наций, где у нее тоже были какие-то проблемы. Так что футбол в нашей стране сейчас переживает глубокий кризис, что отражается как в турнирных таблицах, так и в падении коэффициентов и тому подобное. Как ни прискорбно, но с этим нам нужно жить. А вернуться назад к тому уровню, который был хотя бы до полномасштабной войны, будет очень и очень трудно. К сожалению, в украинском футболе нас ждут плохие времена.