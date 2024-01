Проблема не в Зинченко? Арсенал не может забить дома последние 135 минут

Сегодня, 7 января, «Арсенал» в центральном матче 1/32 финала Кубка Англии в Лондоне принимает «Ливерпуль». По состоянию на 65 минуту счет в матче не открыт.

По данным статистического портала WhoScored, «канониры» не могут забить на домашнем поле последние 135 минут. При этом подопечные Артеты нанесли 43 удара по воротам соперника.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко пропускает матч против «Ливерпуля» из-за травмы икроножной мышцы. Ранее главный тренер лондонцев Микель Артета прокомментировал травму украинского защитника.

😫 Arsenal have now failed to score with their last 43 shots across 135 minutes of action at the Emirates#FACup pic.twitter.com/NcvsW6leeQ