Артета прокомментировал травму Зинченко и трансферные планы

Микель Артета на пресс-конференции рассказал, как идет восстановление после травмы Александра Зинченко. Напомним, украинец из-за повреждения икроножной мышцы пропустил матч против «Фулхема», в котором «канониры» неожиданно потерпели поражение 1:2.

В воскресенье «Арсенал» в 1/32 финала Кубка Англии сыграет с «Ливерпулем».

«Он хорошо прогрессирует. Завтра у нас еще одна тренировка. Оценим, готов ли он сыграть. В остальном новостей нет».

Также наставник «канониров» прокомментировал информацию о том, что «Арсенал» в зимнее трансферное окно намерен подписать левого защитника.

«Мы открыты для трансферного рынка, но мы делаем на ставку на то, чтобы максимально использовать то, что у нас есть. Мы поработаем и посмотрим, есть ли у нас варианты», – добавил Артета.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что «канониры» готовятся выйти на трансферный рынок из-за травмы украинца, а также ошибок, которые он допускал в последних матчах.