Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артета прокомментировал травму Зинченко и трансферные планы
Англия
05 января 2024, 16:46 | Обновлено 05 января 2024, 17:17
922
0

Артета прокомментировал травму Зинченко и трансферные планы

Наставник «Арсенала» рассказал о восстановлении украинца

05 января 2024, 16:46 | Обновлено 05 января 2024, 17:17
922
0
Артета прокомментировал травму Зинченко и трансферные планы
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Микель Артета на пресс-конференции рассказал, как идет восстановление после травмы Александра Зинченко. Напомним, украинец из-за повреждения икроножной мышцы пропустил матч против «Фулхема», в котором «канониры» неожиданно потерпели поражение 1:2.

В воскресенье «Арсенал» в 1/32 финала Кубка Англии сыграет с «Ливерпулем».

«Он хорошо прогрессирует. Завтра у нас еще одна тренировка. Оценим, готов ли он сыграть. В остальном новостей нет».

Также наставник «канониров» прокомментировал информацию о том, что «Арсенал» в зимнее трансферное окно намерен подписать левого защитника.

«Мы открыты для трансферного рынка, но мы делаем на ставку на то, чтобы максимально использовать то, что у нас есть. Мы поработаем и посмотрим, есть ли у нас варианты», – добавил Артета.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что «канониры» готовятся выйти на трансферный рынок из-за травмы украинца, а также ошибок, которые он допускал в последних матчах.

По теме:
Зинченко может расслабиться? Защитник Арсенала пока не вернется в клуб
Проблема не в Зинченко. Легенда Арсенала стал на защиту украинца
Ювентус придумал, где найти деньги на Судакова. Поможет Арсенал
Микель Артета Арсенал Лондон Александр Зинченко
Источник Football London
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«В Арсенале рады, что его не купили». В Англии вынесли вердикт Мудрику
Футбол | 04 января 2024, 19:07 53
«В Арсенале рады, что его не купили». В Англии вынесли вердикт Мудрику
«В Арсенале рады, что его не купили». В Англии вынесли вердикт Мудрику

Издание The Mirror оценило трансфер украинца в «Челси»

«Подарок Мудрику?» Карпаты обвинили Челси в сотрудничество с рос. биржей
Футбол | 05 января 2024, 16:20 1
«Подарок Мудрику?» Карпаты обвинили Челси в сотрудничество с рос. биржей
«Подарок Мудрику?» Карпаты обвинили Челси в сотрудничество с рос. биржей

Нового спонсора «Челси» связывают с российским рынком

Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
Футбол | 04.01.2024, 18:11
Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
Источник: клуб Ла Лиги общался с окружением Дениса Попова
Футбол | 05.01.2024, 13:55
Источник: клуб Ла Лиги общался с окружением Дениса Попова
Источник: клуб Ла Лиги общался с окружением Дениса Попова
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 05.01.2024, 07:11
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
03.01.2024, 16:55 5
Футбол
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
04.01.2024, 00:30 51
Футбол
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
04.01.2024, 00:15 14
Футбол
Жирона – Атлетико – 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика. Видео голов
Жирона – Атлетико – 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика. Видео голов
04.01.2024, 01:25 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
04.01.2024, 23:02 2
Хоккей
У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
04.01.2024, 01:10 5
Футбол
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»
04.01.2024, 04:59 6
Футбол
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
04.01.2024, 07:26 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем