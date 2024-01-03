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  4. Источник: Арсенал ищет левого защитника из-за ошибок и травмы Зинченко
Англия
03 января 2024, 19:43 |
2643
8

Источник: Арсенал ищет левого защитника из-за ошибок и травмы Зинченко

Рассматриваемый вариант с арендой

03 января 2024, 19:43 |
2643
8
Источник: Арсенал ищет левого защитника из-за ошибок и травмы Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» в зимнее трансферное окно хочет подписать хотя бы одного левого защитника, сообщает британское издание The Mirror.

Источник отмечает, что это желание связано с недавними ошибками украинского защитника Александра Зинченко и его травмой, из-за которой он может пропустить до 8 недель.

Также сообщается, что один из конкурентов Зинченко, Якуб Кивиор, не впечатлил Артету игрой на позиции левого защитника.

«Канониры» будут рассматривать варианты с краткосрочной арендой левого защитника, чтобы избежать наказания за нарушение финансового фэйр-плей.

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Александр Зинченко Якуб Кивиор Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ аренда игрока
Источник The Mirror
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Remark
Беріть Миколенко, топ гравець! Ще й задарма віддадуть 70+30 лямів, по акції.
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+6
Burevestnik
ще є топ-гравець Матвієнко, але ШД в оренду не відпустить  -  тільки купівля-продаж.
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+2
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Burevestnik
шкода, що Миколенко в оренду не піде, бо Евертону він потрібний для "виживання" в АПЛ
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+2
AK.228
Миколу Віталенко беріть!
Нам потрібен гравець у хорошому клубі!!
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+1
Александр Толстых
Вот они гонят.Да продать Кивиора с Эль нени и взять игрока полноценным трансфером,а не в аренду.Райу пусть назад отдадут.Тоже бестолковый вратарь.Да и Кешу впридачу продать .
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+1
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