Источник: Арсенал ищет левого защитника из-за ошибок и травмы Зинченко
Рассматриваемый вариант с арендой
Лондонский «Арсенал» в зимнее трансферное окно хочет подписать хотя бы одного левого защитника, сообщает британское издание The Mirror.
Источник отмечает, что это желание связано с недавними ошибками украинского защитника Александра Зинченко и его травмой, из-за которой он может пропустить до 8 недель.
Также сообщается, что один из конкурентов Зинченко, Якуб Кивиор, не впечатлил Артету игрой на позиции левого защитника.
«Канониры» будут рассматривать варианты с краткосрочной арендой левого защитника, чтобы избежать наказания за нарушение финансового фэйр-плей.
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