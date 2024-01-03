Источник: Арсенал ищет левого защитника из-за ошибок и травмы Зинченко

Лондонский «Арсенал» в зимнее трансферное окно хочет подписать хотя бы одного левого защитника, сообщает британское издание The Mirror.

Источник отмечает, что это желание связано с недавними ошибками украинского защитника Александра Зинченко и его травмой, из-за которой он может пропустить до 8 недель.

Также сообщается, что один из конкурентов Зинченко, Якуб Кивиор, не впечатлил Артету игрой на позиции левого защитника.

«Канониры» будут рассматривать варианты с краткосрочной арендой левого защитника, чтобы избежать наказания за нарушение финансового фэйр-плей.