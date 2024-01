Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) вышла в полуфинал хардового турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В четвертьфинале украинка в двух сетах разгромила 36-ю ракетку мира Марию Боузкову (Чехия).

WTA 250 Окленд. Хард. 1/4 финала

Мария Боузкова (Чехия) [5] – Элина Свитолина (Украина) [2] – 0:6, 3:6

Первую партию Свитолина выиграла всего за 25 минут, отдав только 8 поинтов.

Во втором сете Элина уступала 1:3, однако сумела выиграть 5 геймов подряд и закрыла чешку.

Это была четвертая встреча теннисисток. Элина выиграла 3-й очный поединок.

В полуфинале турнира в Окленде Свитолина сыграет против Ван Сию (Китай, WTA 71).

Для украинки это 3-я победа на соревнованиях. Ранее Элина выиграла у Каролин Возняцки и Эммы Радукану.

Sublime Svitolina 💯@ElinaSvitolina powers to the Auckland semifinals over Bouzkova 6-0, 6-3.#ASBClassic pic.twitter.com/SAOIHEB6Bh