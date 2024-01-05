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  4. Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде
WTA
05 января 2024, 12:01 | Обновлено 05 января 2024, 12:21
5398
31

Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде

Элина в двух сетах разгромила Марию на соревнованиях в Новой Зеландии

05 января 2024, 12:01 | Обновлено 05 января 2024, 12:21
5398
31
Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) вышла в полуфинал хардового турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В четвертьфинале украинка в двух сетах разгромила 36-ю ракетку мира Марию Боузкову (Чехия).

WTA 250 Окленд. Хард. 1/4 финала

Мария Боузкова (Чехия) [5] – Элина Свитолина (Украина) [2] – 0:6, 3:6

Первую партию Свитолина выиграла всего за 25 минут, отдав только 8 поинтов.

Во втором сете Элина уступала 1:3, однако сумела выиграть 5 геймов подряд и закрыла чешку.

Это была четвертая встреча теннисисток. Элина выиграла 3-й очный поединок.

В полуфинале турнира в Окленде Свитолина сыграет против Ван Сию (Китай, WTA 71).

Для украинки это 3-я победа на соревнованиях. Ранее Элина выиграла у Каролин Возняцки и Эммы Радукану.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 31
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Alehandro
Значно додала в агресії. Те, чого не вистачало
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+11
Vlad Holl
Дала ТРИ гейми погуляться , щоб не образити , і досить. Стиль гри у Еліни зовсім інший чим був 3-4 роки тому - комбінаційний , агресивний і виважений . Виглядає на усі 5 балів. Думаю шороху в Австралії наробить гарного. 
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+10
sv_2000
Мо-ло-дец!
Хорошо бы турнир затащить....  
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+10
Arctic
Погана назва статті "знищила", це - не гарно!
Це ж не представниця орків чи нейтральна, що " за мір во всьом міре".
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+9
introvert
Рівень тенісу Еліни на початку сезону вражає, навіть закрадається думка, чи не зарано вона набрала свою справжню бойову форму. Хоча спостерігати за такою її грою надзвичайно приємно. Казав вже раніше і повторюся: після свого повернення з декрету це краща Світоліна евер. Навіть в вісімнадцятому-дев`ятнадцятому вона не показувала настільки потужної атакувальної гри. Психологічно зараз вона теж сильна як ніколи.
Вирішувати, звісно, Еліні з командою, але, на мою думку, після Окленду їй слід зніматися з Брісбена і готуватися безпосередньо до АО. Лише моє ІМХО.
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+9
Показать Скрыть 6 ответов
Андрей Залищук
характер не просто бійцівський, а звірячий, вона голодна до перемог, наша козачка, Еля!!!!
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+6
Eugenii Skrypka
Моцно и мощно))
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+4
VITASS
Вінерси як з кулемета! 
🔥 Дівчина
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+3
Олександр Радченко
Как же  у неё много винерсов на этом турнире  просто богиня .Мне кажется или она ещё активнее играет на этом турнире чем на прошлом Уилбиндоне?
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+2
Александр Ад
Молодець,тепер бачимо що Еліна повністю готова до сезону!
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+2
Kamon
Есть победа, во 2 сете было не просто, ключевой момент был во 2 сете 5 гейма , когда Боузкова вела 3-1 и 40-15 на подачи Свитолиной 
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+2
aleks8-48
Свiтолiна навiть спiтнити не встигла,свiтер та штани так i не зн,яла. Фiзо дивовижне пiсля важкого матчу напередоднi.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Sit Simurg
Еліна подарувала мені промінь сонця в цей похмурий день !
Надіюсь на фінал з Гауфф,  Але головне - щоб без травм і надзусиль..
Жаль, Касаткіна програла мужику
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+1
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freestyle2018
З перемогою та впевненою грою! Тепер потрібно зробити все, щоби вийти на Гофф. Цей матч Еліна контролювала від першого гейму до останнього, окрім тих 3,5 геймів. Аделаїда тепер під питанням, якщо вийде в фінал тут  вважаю грати там буде зайвим краще спокійно готуватися до АО.
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+1
Олександр Науменко
28/5, це щось захмарне.
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+1
Умник
Мать месяца
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+1
Alehandro
Тільки не розумію навіщо їй годинник під час гри?) вона кудись поспішає?) раніше за спонсорською угодою мала надягати годинник одразу після гри, а тепер вже й під час неї... ?
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+1
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anacreon
Ого. Невже Еліна таки реально повернеться в топ-10? Ми вже її списали, а вона після року перерви стала грати краще ніж до вагітності. Як це вона так змогла себе перемогти ментально?
Скільки б ми не наїжджали на Світоліну за безвольні  програші, але за всі ці роки у нас так більше і не з'явилося тенісистки,  яка може увійти в топ-5 і вигравати по 4 турніра WTA на рік. 
На Ястремській можна ставити крапку і топ-100 її рівень.  Цуренко вже в роках і якимось дивом стрибає вище голови і тримається біля тридцятки.  Калініна стрибнула вище голови і топ-30 це її межа.  У Костюк рівень топ-40. Інколи залізе в топ-30. Після чого знову вивалюється.  У Стародубцевої шалений прогрес і треба сподіватися, що щось вийде.Тому Світоліну треба берегти. Бо так може статися, що то була і буде на довгі роки єдина наша тенісистка рівня топ-5.
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-1
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