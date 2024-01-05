Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде
Элина в двух сетах разгромила Марию на соревнованиях в Новой Зеландии
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) вышла в полуфинал хардового турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
В четвертьфинале украинка в двух сетах разгромила 36-ю ракетку мира Марию Боузкову (Чехия).
WTA 250 Окленд. Хард. 1/4 финала
Мария Боузкова (Чехия) [5] – Элина Свитолина (Украина) [2] – 0:6, 3:6
Первую партию Свитолина выиграла всего за 25 минут, отдав только 8 поинтов.
Во втором сете Элина уступала 1:3, однако сумела выиграть 5 геймов подряд и закрыла чешку.
Это была четвертая встреча теннисисток. Элина выиграла 3-й очный поединок.
В полуфинале турнира в Окленде Свитолина сыграет против Ван Сию (Китай, WTA 71).
Для украинки это 3-я победа на соревнованиях. Ранее Элина выиграла у Каролин Возняцки и Эммы Радукану.
Sublime Svitolina 💯@ElinaSvitolina powers to the Auckland semifinals over Bouzkova 6-0, 6-3.#ASBClassic pic.twitter.com/SAOIHEB6Bh— wta (@WTA) January 5, 2024
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Це ж не представниця орків чи нейтральна, що " за мір во всьом міре".
Вирішувати, звісно, Еліні з командою, але, на мою думку, після Окленду їй слід зніматися з Брісбена і готуватися безпосередньо до АО. Лише моє ІМХО.
🔥 Дівчина
Надіюсь на фінал з Гауфф, Але головне - щоб без травм і надзусиль..
Жаль, Касаткіна програла мужику
Скільки б ми не наїжджали на Світоліну за безвольні програші, але за всі ці роки у нас так більше і не з'явилося тенісистки, яка може увійти в топ-5 і вигравати по 4 турніра WTA на рік.
На Ястремській можна ставити крапку і топ-100 її рівень. Цуренко вже в роках і якимось дивом стрибає вище голови і тримається біля тридцятки. Калініна стрибнула вище голови і топ-30 це її межа. У Костюк рівень топ-40. Інколи залізе в топ-30. Після чого знову вивалюється. У Стародубцевої шалений прогрес і треба сподіватися, що щось вийде.Тому Світоліну треба берегти. Бо так може статися, що то була і буде на довгі роки єдина наша тенісистка рівня топ-5.