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  4. Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
WTA
02 января 2024, 08:05 | Обновлено 02 января 2024, 08:37
3893
7

Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде

Элина выиграла у Каролин Возняцки в 1/16 финала соревнований в Новой Зеландии

02 января 2024, 08:05 | Обновлено 02 января 2024, 08:37
3893
7
Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В 1/16 финала украинка в двух сетах обыграла чемпионку Открытого чемпионата Австралии по теннису 2018 и экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки (Дания, WTA 256) за 1 час и 44 минуты.

WTA 250 Окленд. Хард. 1/16 финала

Каролин Возняцки (Дания) [WC] – Элина Свитолина (Украина) [2] – 4:6, 3:6

Это была 6-я встреча теннисисток. Свитолина выиграла у Каро пятый очный поединок.

Для Элины эта победа стала первой за 4 месяца. В конце августа 2023 года украинка выиграла у Анастасии Павлюченковой в 1/32 финала US Open, а затем уступила Джессике Пегуле. После американского мейджора Свитолина взяла паузу в выступлениях из-за травмы голеностопа.

Во 2-м раунде турнира в Окленде Эли сыграет против победительницы матча Габриэла Рузе (Румыния, WTA 134) – Эмма Радукану (Великобритания, WTA 301).

1 января Элина набила новую татуировку на правом плече с символом «Ï».

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Элина Свитолина Каролин Возняцки WTA Окленд выбор редакции
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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introvert
Хороша гра. Гідна імен та регалій учасниць. Еліна до сезону готова, та й Вознякі ще пошумить на корті. Вкорочені від українки, як вишенька на торті.
Особливо вигідно все це виглядало на фоні гри Снігур, що відбувалась паралельно. Там, де Дар`я традиційно безвільно віддавала кінцівку сету, в якому мала перевагу (а згодом і матч), Еліна на морально-вольових витягла кінцівку партії, в якій поступалась. Після чого довести справу до перемоги було справою техніки. Зрештою, в цьому вся суть гри під назвою "теніс": хтось на важливих м`ячах додає, хтось опускає руки. Без характеру, будь ти хоч вдесятеро талановитіший за суперника, перемог не буває.
Ответить
+9
paw
З перемогою, Єля!
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+5
Александр Ад
молодець!Суперниця непроста,тим цінніша перемога.Так тримати і надалі!
Ответить
+4
Умник
Топ имена.
Как раньше.
С победой Элина
Ответить
+3
Олександр Науменко
Молодець, добре розім'ялася.
Ответить
+3
Vlad Holl
Непроста гра і перемога . Еліна боєць ще той . Молодчинка ! Підготовка йде по плану .
Ответить
+2
Святослав Сінькевич
Обом цей матч треба забути . Помилок було Багатенько
Ответить
0
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