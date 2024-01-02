Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде
Элина выиграла у Каролин Возняцки в 1/16 финала соревнований в Новой Зеландии
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
В 1/16 финала украинка в двух сетах обыграла чемпионку Открытого чемпионата Австралии по теннису 2018 и экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки (Дания, WTA 256) за 1 час и 44 минуты.
WTA 250 Окленд. Хард. 1/16 финала
Каролин Возняцки (Дания) [WC] – Элина Свитолина (Украина) [2] – 4:6, 3:6
Это была 6-я встреча теннисисток. Свитолина выиграла у Каро пятый очный поединок.
Для Элины эта победа стала первой за 4 месяца. В конце августа 2023 года украинка выиграла у Анастасии Павлюченковой в 1/32 финала US Open, а затем уступила Джессике Пегуле. После американского мейджора Свитолина взяла паузу в выступлениях из-за травмы голеностопа.
Во 2-м раунде турнира в Окленде Эли сыграет против победительницы матча Габриэла Рузе (Румыния, WTA 134) – Эмма Радукану (Великобритания, WTA 301).
1 января Элина набила новую татуировку на правом плече с символом «Ï».
5 - Elina Svitolina converted five break point chances en route to victory over Caroline Wozniacki in Auckland. Svitolina has now broken serve on 5+ occasions in nine of her 27 WTA matches since returning. Pressure.#ASBClassic | @ASB_Classic @ElinaSvitolina @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/ksg24zR4Dw— OptaAce (@OptaAce) January 2, 2024
Solid performance from @elinasvitolina 👊— wta (@WTA) January 2, 2024
She defeats fellow mom on tour Wozniacki, 6-4, 6-3 at the @ASB_Classic pic.twitter.com/HxwbpmxJuR
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Особливо вигідно все це виглядало на фоні гри Снігур, що відбувалась паралельно. Там, де Дар`я традиційно безвільно віддавала кінцівку сету, в якому мала перевагу (а згодом і матч), Еліна на морально-вольових витягла кінцівку партії, в якій поступалась. Після чого довести справу до перемоги було справою техніки. Зрештою, в цьому вся суть гри під назвою "теніс": хтось на важливих м`ячах додає, хтось опускає руки. Без характеру, будь ти хоч вдесятеро талановитіший за суперника, перемог не буває.
Как раньше.
С победой Элина