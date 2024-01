Свитолина обыграла экс-первую ракетку на старте турнира WTA 250 в Окленде

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В 1/16 финала украинка в двух сетах обыграла чемпионку Открытого чемпионата Австралии по теннису 2018 и экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки (Дания, WTA 256) за 1 час и 44 минуты.

WTA 250 Окленд. Хард. 1/16 финала

Каролин Возняцки (Дания) [WC] – Элина Свитолина (Украина) [2] – 4:6, 3:6

Это была 6-я встреча теннисисток. Свитолина выиграла у Каро пятый очный поединок.

Для Элины эта победа стала первой за 4 месяца. В конце августа 2023 года украинка выиграла у Анастасии Павлюченковой в 1/32 финала US Open, а затем уступила Джессике Пегуле. После американского мейджора Свитолина взяла паузу в выступлениях из-за травмы голеностопа.

Во 2-м раунде турнира в Окленде Эли сыграет против победительницы матча Габриэла Рузе (Румыния, WTA 134) – Эмма Радукану (Великобритания, WTA 301).

1 января Элина набила новую татуировку на правом плече с символом «Ï».

5 - Elina Svitolina converted five break point chances en route to victory over Caroline Wozniacki in Auckland. Svitolina has now broken serve on 5+ occasions in nine of her 27 WTA matches since returning. Pressure.#ASBClassic | @ASB_Classic @ElinaSvitolina @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/ksg24zR4Dw