ФОТО. Важный символ для Украины. Свитолина показала новую татуировку
На правом плече теннисистки появился символ «Ï»
Первая ракетка Украины Элина Свитолина пояснила смысл своей новой татуировки – на правом плече теннисистки появился символ «Ï».
«Я начинаю год со знаковой татуировки. Этот письменный символ имеет важнейшее значение для Украины, является символом украинского благополучия и олицетворяет идею украинской независимости.
Кроме того, имя моей дочери Skaï включает в себя этот символ, тем самым усиливая его значение», – написала Элина.
Отметим, что в начале сентября 2022 года буква «Ї» стала символом сопротивления во временно захваченном российскими войсками Мариуполе.
2 января Свитолина сыграет против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки на турнире в Окленде (Новая Зеландия).
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