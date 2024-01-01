ФОТО. Важный символ для Украины. Свитолина показала новую татуировку

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пояснила смысл своей новой татуировки – на правом плече теннисистки появился символ «Ï».

«Я начинаю год со знаковой татуировки. Этот письменный символ имеет важнейшее значение для Украины, является символом украинского благополучия и олицетворяет идею украинской независимости.

Кроме того, имя моей дочери Skaï включает в себя этот символ, тем самым усиливая его значение», – написала Элина.

Отметим, что в начале сентября 2022 года буква «Ї» стала символом сопротивления во временно захваченном российскими войсками Мариуполе.

2 января Свитолина сыграет против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки на турнире в Окленде (Новая Зеландия).