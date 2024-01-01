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WTA
01 января 2024, 14:41 | Обновлено 01 января 2024, 14:42
2867
0

ФОТО. Важный символ для Украины. Свитолина показала новую татуировку

На правом плече теннисистки появился символ «Ï»

01 января 2024, 14:41 | Обновлено 01 января 2024, 14:42
2867
0
ФОТО. Важный символ для Украины. Свитолина показала новую татуировку
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пояснила смысл своей новой татуировки – на правом плече теннисистки появился символ «Ï».

«Я начинаю год со знаковой татуировки. Этот письменный символ имеет важнейшее значение для Украины, является символом украинского благополучия и олицетворяет идею украинской независимости.

Кроме того, имя моей дочери Skaï включает в себя этот символ, тем самым усиливая его значение», – написала Элина.

Отметим, что в начале сентября 2022 года буква «Ї» стала символом сопротивления во временно захваченном российскими войсками Мариуполе.

2 января Свитолина сыграет против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки на турнире в Окленде (Новая Зеландия).

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Элина Свитолина фото lifestyle
Источник Instagram
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