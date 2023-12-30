Камбек Элины под 2-м номером. С кем сыграет Свитолина на турнире в Окленде?

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) узнала соперницу на старте хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В 1/16 финала Эли, которая получила статус второй сеяной соревнований, проведет поединок против обладательницы WC Каролин Возняцки (Дания, WTA 249).

Во 2-м раунде украинка может сыграть против Эммы Радукану (Великобритания, WTA 298) или теннисистки из квалификации.

Отметим, что Элина не играла в WTA-Туре после US Open 2023 из-за травмы голеностопа.

В основе соревнований в Окленде участие примет и Леся Цуренко (Украина, WTA 31), посеяная под третьим номером. В первом раунде Леся встретится с соперницей, которая преодолеет сито квалификации.

В 1/8 финала у Леси возможна Диан Парри (Франция, WTA 79) или Эмина Бекташ (США, WTA 91).

Первой сеяной турнира в Новой Зеландии, который пройдет с 30 декабря по 7 января, является третья ракетка мира Коко Гофф (США).

Ранее стали известны соперницы Марты Костюк и Ангелины Калининой на соревнованиях в Брисбене (Австралия).