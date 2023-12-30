Камбек Элины под 2-м номером. С кем сыграет Свитолина на турнире в Окленде?
На соревнованиях в Новой Зеландии выступит и Леся Цуренко
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) узнала соперницу на старте хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
В 1/16 финала Эли, которая получила статус второй сеяной соревнований, проведет поединок против обладательницы WC Каролин Возняцки (Дания, WTA 249).
Во 2-м раунде украинка может сыграть против Эммы Радукану (Великобритания, WTA 298) или теннисистки из квалификации.
Отметим, что Элина не играла в WTA-Туре после US Open 2023 из-за травмы голеностопа.
В основе соревнований в Окленде участие примет и Леся Цуренко (Украина, WTA 31), посеяная под третьим номером. В первом раунде Леся встретится с соперницей, которая преодолеет сито квалификации.
В 1/8 финала у Леси возможна Диан Парри (Франция, WTA 79) или Эмина Бекташ (США, WTA 91).
Первой сеяной турнира в Новой Зеландии, который пройдет с 30 декабря по 7 января, является третья ракетка мира Коко Гофф (США).
Ранее стали известны соперницы Марты Костюк и Ангелины Калининой на соревнованиях в Брисбене (Австралия).
Main draw in Auckland (WTA 250), where Coco Gauff and Elina Svitolina are the top seeds.— WTA Insider (@WTA_insider) December 30, 2023
Svitolina will face Caroline Wozniacki in 1R, with the winner to face Emma Raducanu or a qualifier.
Amanda Anisimova will make her return vs. Anastasia Pavlyuchenkova.#ASBClassic pic.twitter.com/YmaaMrdKvt
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