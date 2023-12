Определены соперницы Костюк и Калининой на турнире WTA 500 в Брисбене

Украинские теннисистки Ангелина Калинина (WTA 28) и Марта Костюк (WTA 39) узнали первых соперниц на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).

Калинина, которая получила 12-й номер посева, будет стартовать со 2-го раунда, где сыграет против Клары Бюрель (Франция, WTA 55), или теннисистки из квалификации.

Костюк начнет выступления с 1/32 финала (1-го раунда). На старте соревнований Марта сыграет против Аны Богдан (Румыния, WTA 69). В 1/16 финала украинка может встретится с победительницей матча Кристина Букша (Испания, WTA 61) – Грет Миннен (Бельгия, WTA 60).

Первыми сеяными турнира являются Арина Соболенко (WTA 2) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 4).

Четырехкратная чемпионка турниров Grand Slam Наоми Осака (Япония), которая не играла в WTA-Туре c 2022 года из-за беременности, в 1/32 финала сыграет против Тамары Корпач (Германия, WTA 84).

В основную сетку соревнований также попадет еще одна украинка: Юлия Стародубцева (WTA 156) или Даяна Ястремская (WTA 102). Украинки сыграют в очном поединке в финале квалификации турнира сегодня, 30 декабря, не ранее 06:00 по Киеву.

Турнир в Брисбене пройдет с 31 декабря по 7 января.

Main draw in Brisbane (WTA 500), where Aryna Sabalenka and Elena Rybakina are the top seeds.



Naomi Osaka will open her comeback against Tamara Korpatsch. The winner will face 3x champion Karolina Pliskova. #BrisbaneTennis pic.twitter.com/elHvxcG9bV