Даяна Ястремская – Юлия Стародубцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 декабря украинские теннисистки Даяна Ястремская (№102 WTA) и Юлия Стародубцева (№156 WTA) продолжат выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).

В финале квалификации украинки разыграют между собой путевку в основу. Встреча состоится 3-м запуском после матча Бабош – Гибсон. Ориентировочное время начала поединка – 06:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

Жеребьевка основной сетки состоится в субботу. В основе по рейтингу сыграют Ангелина Калинина и Марта Костюк.

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