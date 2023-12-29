Даяна Ястремская – Юлия Стародубцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации в Брисбене
30 декабря украинские теннисистки Даяна Ястремская (№102 WTA) и Юлия Стародубцева (№156 WTA) продолжат выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).
В финале квалификации украинки разыграют между собой путевку в основу. Встреча состоится 3-м запуском после матча Бабош – Гибсон. Ориентировочное время начала поединка – 06:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
Жеребьевка основной сетки состоится в субботу. В основе по рейтингу сыграют Ангелина Калинина и Марта Костюк.
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