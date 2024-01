Мощный камбек в 3-часовом матче. Свитолина обыграла Радукану в Окленде

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) вышла в четвертьфинал хардового турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В 1/8 финала украинка в трех сетах обыграла чемпионку US Open 2021 Эмму Радукану (Великобритания, WTA 301) за 2 часа и 50 минут.

WTA 250 Окленд. Хард. 1/8 финала

Эмма Радукану (Великобритания) – Элина Свитолина (Украина) [2] – 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 1:6

В первой партии Элина уступала 1:5, но сумела выиграть 5 геймов подряд. Затем игра перешла на тай-брейк после выигранного 12-го гейма от Радукану, где украинка проиграла.

Во втором сете украинка дважды вела с брейком, однако растеряла преимущество. Свитолиной даже пришлось спасать два скрытых матчбола в 8-м гейме. В итоге вторая партия также перешла на тай-брейк, который Элина взяла со счетом 7:3, хотя проигрывала 1:3.

Третья партия была чистой формальностью, поскольку Свитолина получила психологическое преимущество и практически каждый ее мяч залетал в корт, что нельзя сказать про Эмму. Как итог – 6:1.

Это была первая встреча теннисисток.

В четвертьфинале соревнований в Окленде Элина сыграет против Марии Боузковой (Чехия, WTA 36).

Ранее с турнира в Новой Зеландии вылетела Леся Цуренко, которая проиграла Диан Парри.

