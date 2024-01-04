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WTA
04 января 2024, 10:30 | Обновлено 04 января 2024, 10:43
4251
27

Мощный камбек в 3-часовом матче. Свитолина обыграла Радукану в Окленде

Элина вышла в четвертьфинал турнира, выиграв у Эммы в трех сетах

04 января 2024, 10:30 | Обновлено 04 января 2024, 10:43
4251
27
Мощный камбек в 3-часовом матче. Свитолина обыграла Радукану в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) вышла в четвертьфинал хардового турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В 1/8 финала украинка в трех сетах обыграла чемпионку US Open 2021 Эмму Радукану (Великобритания, WTA 301) за 2 часа и 50 минут.

WTA 250 Окленд. Хард. 1/8 финала

Эмма Радукану (Великобритания) – Элина Свитолина (Украина) [2] – 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 1:6

В первой партии Элина уступала 1:5, но сумела выиграть 5 геймов подряд. Затем игра перешла на тай-брейк после выигранного 12-го гейма от Радукану, где украинка проиграла.

Во втором сете украинка дважды вела с брейком, однако растеряла преимущество. Свитолиной даже пришлось спасать два скрытых матчбола в 8-м гейме. В итоге вторая партия также перешла на тай-брейк, который Элина взяла со счетом 7:3, хотя проигрывала 1:3.

Третья партия была чистой формальностью, поскольку Свитолина получила психологическое преимущество и практически каждый ее мяч залетал в корт, что нельзя сказать про Эмму. Как итог – 6:1.

Это была первая встреча теннисисток.

В четвертьфинале соревнований в Окленде Элина сыграет против Марии Боузковой (Чехия, WTA 36).

Ранее с турнира в Новой Зеландии вылетела Леся Цуренко, которая проиграла Диан Парри.

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Элина Свитолина Эмма Радукану WTA Окленд выбор редакции
Источник Sport.ua
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Комментарии 27
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BATI-GOOOOOL
Единственная наша теннисистка топ уровня.Красуня !!!
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+11
Александр Ад
 Еліна вау!Ось це  матч!Вчитесь дівчата.як треба грати!Мо-ло-дець!Слава Україні!
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+10
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Disiny7
11 эйсів та 52 вінерси від Єліни, як тебе таке ілон маск?
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+8
introvert
Не сумнівався, що якщо Еліна переведе гру в фінальну партію, то дотисне британку, але було напряжно) Ще один дуже хороший матч. Я б сказав, аж забагато хороших матчів та сильних суперниць, як для початку сезону)) І наступна обіцяє бути не простішою. Сітку для Еліни поклали не шкодуючи.
Рівень тенісу, показаний Еммою після повернення, мене, як одного з небагатьох її НЕхейтерів на цьому сайті, тішить. Як кажуть, не Гофф єдиною.
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+8
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olex.mykhailov
Молодець Еліна, Радукану теж умнічка! Гарний теніс і задоволення від перегляду
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+5
Vlad Holl
Відмінна гра , чудова фізика . Треба і Радукану подякувати , що грала на максимумі. Боузкова наступна і також не подарунок.
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+5
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sv_2000
Хорошая игра! 
Радукану играла хорошо, местами пугающе хорошо. Если так будет продолжать, то станет по настоящему топ игроком. Задатки есть.
Ну а Элина - наше все!
Очень хочется чтобы появился у нас ещё игрок, за которого так же приятно было бы болеть, как за Элину.... Но пока на горизонте не видно((((
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+4
Igrok4
Класний теніс від обох дівчат. Еля топ!
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+4
Sashamar
Радукану не вискочка, а сильна, талановита дівчина. Вона ще наробить шороху. Тим цінніша перемога.
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+3
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Юрий Дидык
Королева 
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+2
ptolemeus
Congrats, Elina Zvidolina!
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+2
Swed
Наша мамочка опять в своём репертуаре.   Ну прямо МЮ времён Фергюсона.    А всё потому что у неё любящий  и любимый муж.
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+1
Fdail
Занадто сильна виходить водокачка))), особливо зі сторони Еліни. Возняцкі, Радукану, Бузкова, Гофф,  а там ще Анісімова була. Цього турніру , особливо з матчами такого рівня, для підготовки до АО буде достатньо. Еліну з перемогою! 
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+1
Умник
Я критикую Элину, но почему то у нее характер есть, а у других нет.
Марта Даяна ну сколько можно ждать от вас стабильности?
Элина молодец сегодня.
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0
freestyle2018
Дивився матч з середини другого сету. Кинулось в око, що поки не ідеальна фізична форма на початку сезону і через це Еліна трохи зарано вимикалась в деяких окремих епізодах. Це як мінус. Щодо плюсів, окрім, як зазвичай, залізного характеру сподобалося, те що Еліна вирішила грати проти Емми в проактивний тенніс, того що я добре пам'ятаю ті матчі раніше, коли Еліна намагалася переграти суперниць рівня топ-50 просто в максимально захисному стилі і результат залежав від того чи полетить у суперниці чи ні. Це наштовхує на думку, що якщо Еліна так продовжить грати, то повернення в топ-10 буде не за горами. Щодо Боузкової також невпевнений чи потрібно зараз Еліні витрачати зайві сили перед АО, можливо навіть знятися перед матчем це не найгірший варіант. Так як матч проти Боузкової з позитивним результатом це ще плюс 2,5 - 3 години гри.
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0
Олександр Радченко
Для женского тенниса большая редкость когда у обеих теннисисток больше винерсов чем невынужденных ,так что согласен супер теннис, только концовка смазанная. 
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0
Aleksandr Pedan
Здорово и мощно в этом матче держалась Радукану. Не ожидал от нее, после возвращения на корт, сразу таких результатов. Ожидал, что Свитолина более легко справится с британкой. 
Ну а самой Свитолиной тоже надо было с самого начала собраться как следует, чтобы прессинговать, по всем фронтам, сразу, и выдавать приблизительно такой же результат, как в 3-м сете, только с 1-го... А то матч больше похоже на какой-то договорняк-поддавки! Хотя для украинских спортсменов это НОРМА!
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-4
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Юрий Дидык
Как-то неожиданно резко скис этот Маугли в третьем сете.
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-4
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