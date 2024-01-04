Мощный камбек в 3-часовом матче. Свитолина обыграла Радукану в Окленде
Элина вышла в четвертьфинал турнира, выиграв у Эммы в трех сетах
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) вышла в четвертьфинал хардового турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
В 1/8 финала украинка в трех сетах обыграла чемпионку US Open 2021 Эмму Радукану (Великобритания, WTA 301) за 2 часа и 50 минут.
WTA 250 Окленд. Хард. 1/8 финала
Эмма Радукану (Великобритания) – Элина Свитолина (Украина) [2] – 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 1:6
В первой партии Элина уступала 1:5, но сумела выиграть 5 геймов подряд. Затем игра перешла на тай-брейк после выигранного 12-го гейма от Радукану, где украинка проиграла.
Во втором сете украинка дважды вела с брейком, однако растеряла преимущество. Свитолиной даже пришлось спасать два скрытых матчбола в 8-м гейме. В итоге вторая партия также перешла на тай-брейк, который Элина взяла со счетом 7:3, хотя проигрывала 1:3.
Третья партия была чистой формальностью, поскольку Свитолина получила психологическое преимущество и практически каждый ее мяч залетал в корт, что нельзя сказать про Эмму. Как итог – 6:1.
Это была первая встреча теннисисток.
В четвертьфинале соревнований в Окленде Элина сыграет против Марии Боузковой (Чехия, WTA 36).
Ранее с турнира в Новой Зеландии вылетела Леся Цуренко, которая проиграла Диан Парри.
The least you can expect from the 2023 Comeback Player of the Year 🔥— wta (@WTA) January 4, 2024
No.2 seed @ElinaSvitolina fights back from a set down against Raducanu to arrange an Auckland quarterfinal with Bouzkova!#ASBClassic pic.twitter.com/PSomcV415m
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Рівень тенісу, показаний Еммою після повернення, мене, як одного з небагатьох її НЕхейтерів на цьому сайті, тішить. Як кажуть, не Гофф єдиною.
Радукану играла хорошо, местами пугающе хорошо. Если так будет продолжать, то станет по настоящему топ игроком. Задатки есть.
Ну а Элина - наше все!
Очень хочется чтобы появился у нас ещё игрок, за которого так же приятно было бы болеть, как за Элину.... Но пока на горизонте не видно((((
Марта Даяна ну сколько можно ждать от вас стабильности?
Элина молодец сегодня.
Ну а самой Свитолиной тоже надо было с самого начала собраться как следует, чтобы прессинговать, по всем фронтам, сразу, и выдавать приблизительно такой же результат, как в 3-м сете, только с 1-го... А то матч больше похоже на какой-то договорняк-поддавки! Хотя для украинских спортсменов это НОРМА!