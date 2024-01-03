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  4. Надежда только на Свитолину. Цуренко вылетела из турнира WTA 250 в Окленде
WTA
03 января 2024, 09:35 | Обновлено 03 января 2024, 09:41
2101
5

Надежда только на Свитолину. Цуренко вылетела из турнира WTA 250 в Окленде

Леся в трех сетах проиграла Диан Парри в 1/8 финала

03 января 2024, 09:35 | Обновлено 03 января 2024, 09:41
2101
5
Надежда только на Свитолину. Цуренко вылетела из турнира WTA 250 в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 32) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В 1/8 финала украинка в трех сетах проиграла Диан Парри (Франция, WTA 76) за 1 час и 50 минут.

WTA 250 Окленд. Хард. 1/8 финала

Диан Парри (Франция) – Леся Цуренко (Украина) [3] – 2:6, 6:4, 6:1

Это была первая встреча теннисисток.

В четвертьфинале соревнований в Окленде Парри сыграет против Ван Сию.

На старте турнира Цуренко в двух сетах обыграла Сачию Викери.

В Новой Зеландии выступает также первая ракетка Украины Элина Свитолина. Элина в первом раунде выиграла у Каролин Возняцки, а в 1/8 финала встретится с Эммой Радукану.

Кроме того, Свитолина осталась единственной украинкой, которая продолжает борьбу на соревнованиях на этой неделе. 3 января в Брисбене вылетели еще две представительницы Украины: Марта Костюк и Ангелина Калинина.

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Леся Цуренко Диан Парри WTA Окленд
Источник Sport.ua
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Александр Ад
від Лесі неочікувано...Поганий день сьогодні для наших нажаль
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+6
Віталій Дубенський
Молодь наступає на п'яти наших досвідчених тенісисток. І Бурель, і Паррі мали колись почати перемагати більш вікових спортсменок з вищим рейтингом. Правда наша молодь чомусь регресує або стоїть на місці.
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0
potemkin78
новый год хорошо все отметили и пофоткались
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0
ptolemeus
Тепер надія тільки на Звідоліну.
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-7
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