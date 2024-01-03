Надежда только на Свитолину. Цуренко вылетела из турнира WTA 250 в Окленде

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 32) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В 1/8 финала украинка в трех сетах проиграла Диан Парри (Франция, WTA 76) за 1 час и 50 минут.

WTA 250 Окленд. Хард. 1/8 финала

Диан Парри (Франция) – Леся Цуренко (Украина) [3] – 2:6, 6:4, 6:1

Это была первая встреча теннисисток.

В четвертьфинале соревнований в Окленде Парри сыграет против Ван Сию.

На старте турнира Цуренко в двух сетах обыграла Сачию Викери.

В Новой Зеландии выступает также первая ракетка Украины Элина Свитолина. Элина в первом раунде выиграла у Каролин Возняцки, а в 1/8 финала встретится с Эммой Радукану.

Кроме того, Свитолина осталась единственной украинкой, которая продолжает борьбу на соревнованиях на этой неделе. 3 января в Брисбене вылетели еще две представительницы Украины: Марта Костюк и Ангелина Калинина.