Надежда только на Свитолину. Цуренко вылетела из турнира WTA 250 в Окленде
Леся в трех сетах проиграла Диан Парри в 1/8 финала
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 32) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
В 1/8 финала украинка в трех сетах проиграла Диан Парри (Франция, WTA 76) за 1 час и 50 минут.
WTA 250 Окленд. Хард. 1/8 финала
Диан Парри (Франция) – Леся Цуренко (Украина) [3] – 2:6, 6:4, 6:1
Это была первая встреча теннисисток.
В четвертьфинале соревнований в Окленде Парри сыграет против Ван Сию.
На старте турнира Цуренко в двух сетах обыграла Сачию Викери.
В Новой Зеландии выступает также первая ракетка Украины Элина Свитолина. Элина в первом раунде выиграла у Каролин Возняцки, а в 1/8 финала встретится с Эммой Радукану.
Кроме того, Свитолина осталась единственной украинкой, которая продолжает борьбу на соревнованиях на этой неделе. 3 января в Брисбене вылетели еще две представительницы Украины: Марта Костюк и Ангелина Калинина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Некоторым из них, вероятно, удастся трудоустроиться уже в январское трансферное окно
Ангелина уступила Кларе в 1/16 финала соревнований в Австралии