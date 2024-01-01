Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Окленд. Цуренко стартовала с победы
WTA
01 января 2024, 09:20 |
715
1

Окленд. Цуренко стартовала с победы

Украинская теннисистка обыграла Сашу Викери

01 января 2024, 09:20 |
715
1
Окленд. Цуренко стартовала с победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко успешно стартовала на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия). В первом раунде третья сеяная украинка в двух сетах обыграла американку Сашу Викери, отыгравшись со счета 2:5 в первой партии. Матч продолжался 1 час и 29 минут.

Окленд. Одиночный разряд. Первый раунд

Саша Викери (США) – Леся Цуренко (Украина, 3) – 5:7, 4:6

Во втором раунде Цуренко сыграет с француженкой Диан Парри, которая в трех сетах одержала волевую победу над американкой Эминой Бектас.

По теме:
Леся Цуренко – Саша Викери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Цуренко узнала имя первой соперницы на турнире в Новой Зеландии
Элитна СВИТОЛИНА: «Мне всегда хотелось сыграть против Возняцки»
Леся Цуренко Саша Викери WTA Окленд Диан Парри
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский рассказал о своем отношении к алкоголю сейчас
Футбол | 31 декабря 2023, 13:01 15
Милевский рассказал о своем отношении к алкоголю сейчас
Милевский рассказал о своем отношении к алкоголю сейчас

Экс-футболист признался, что вообще не употребляет спиртные напитки

Агент ФИФА назвал сумму, за которую Жирона готова продать Довбика
Футбол | 31 декабря 2023, 13:11 0
Агент ФИФА назвал сумму, за которую Жирона готова продать Довбика
Агент ФИФА назвал сумму, за которую Жирона готова продать Довбика

Игорь Кривенко поделился мнениями о лидере «Жироны»

Брисбен. Осака выиграла первый матч после возвращения
Теннис | 01.01.2024, 09:40
Брисбен. Осака выиграла первый матч после возвращения
Брисбен. Осака выиграла первый матч после возвращения
Тренер Жироны назвал лучший момент в 2023 году
Футбол | 31.12.2023, 10:28
Тренер Жироны назвал лучший момент в 2023 году
Тренер Жироны назвал лучший момент в 2023 году
Завацкая завершила выступление на турнире в Канберре
Теннис | 31.12.2023, 07:57
Завацкая завершила выступление на турнире в Канберре
Завацкая завершила выступление на турнире в Канберре
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
paw
З перемогою, Леся!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
31.12.2023, 06:59 9
Футбол
ФОТО. Ястремская в откровенном платье поздравила всех с Новым годом
ФОТО. Ястремская в откровенном платье поздравила всех с Новым годом
31.12.2023, 16:00 17
Теннис
22-летняя биатлонистка завершила карьеру из-за серьезного заболевания
22-летняя биатлонистка завершила карьеру из-за серьезного заболевания
31.12.2023, 11:20
Биатлон
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
30.12.2023, 18:20 20
Футбол
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
30.12.2023, 20:05 3
Футбол
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина
31.12.2023, 15:25 12
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
31.12.2023, 10:10
Хоккей
ВИДЕО. Англичанин, который мог играть за Украину, забил 2-й гол в АПЛ
ВИДЕО. Англичанин, который мог играть за Украину, забил 2-й гол в АПЛ
31.12.2023, 07:20 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем