Окленд. Цуренко стартовала с победы

Украинская теннисистка Леся Цуренко успешно стартовала на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия). В первом раунде третья сеяная украинка в двух сетах обыграла американку Сашу Викери, отыгравшись со счета 2:5 в первой партии. Матч продолжался 1 час и 29 минут.

Окленд. Одиночный разряд. Первый раунд

Саша Викери (США) – Леся Цуренко (Украина, 3) – 5:7, 4:6

Во втором раунде Цуренко сыграет с француженкой Диан Парри, которая в трех сетах одержала волевую победу над американкой Эминой Бектас.