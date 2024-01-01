WTA01 января 2024, 09:20 |
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Окленд. Цуренко стартовала с победы
Украинская теннисистка обыграла Сашу Викери
01 января 2024, 09:20 |
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Украинская теннисистка Леся Цуренко успешно стартовала на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия). В первом раунде третья сеяная украинка в двух сетах обыграла американку Сашу Викери, отыгравшись со счета 2:5 в первой партии. Матч продолжался 1 час и 29 минут.
Окленд. Одиночный разряд. Первый раунд
Саша Викери (США) – Леся Цуренко (Украина, 3) – 5:7, 4:6
Во втором раунде Цуренко сыграет с француженкой Диан Парри, которая в трех сетах одержала волевую победу над американкой Эминой Бектас.
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