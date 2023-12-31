Леся Цуренко – Саша Викери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Окленде
1 января украинская теннисистка Леся Цуренко (№31 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
В первом раунде основы третья сеяная украинка сразится с Сашей Викери из США (№146 WTA), которая стартовала в квалификации. Встреча состоится 2-м запуском после матча Кристиан – Ван. Ориентировочное время начала поединка – 02:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница поединка сыграет против Диан Парри (№79 WTA) или Эмины Бектас (№91 WTA).
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