Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Леся Цуренко – Саша Викери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
31 декабря 2023, 15:49 |
93
0

Леся Цуренко – Саша Викери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Окленде

31 декабря 2023, 15:49 |
93
0
Леся Цуренко – Саша Викери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

1 января украинская теннисистка Леся Цуренко (№31 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В первом раунде основы третья сеяная украинка сразится с Сашей Викери из США (№146 WTA), которая стартовала в квалификации. Встреча состоится 2-м запуском после матча Кристиан – Ван. Ориентировочное время начала поединка – 02:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Диан Парри (№79 WTA) или Эмины Бектас (№91 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Цуренко узнала имя первой соперницы на турнире в Новой Зеландии
Элитна СВИТОЛИНА: «Мне всегда хотелось сыграть против Возняцки»
Камбек Элины под 2-м номером. С кем сыграет Свитолина на турнире в Окленде?
смотреть онлайн Леся Цуренко WTA Окленд Саша Викери
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
Футбол | 30 декабря 2023, 20:05 3
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров

Али Адамс сотворил магию в чемпионате Шотландии

Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
Футбол | 30 декабря 2023, 18:20 19
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика

Впервые за долгое время украинец провел всю игру на скамейке

Экс-коуч Шахтера стал тренером с наибольшим количеством побед в 2023 году
Футбол | 31.12.2023, 07:59
Экс-коуч Шахтера стал тренером с наибольшим количеством побед в 2023 году
Экс-коуч Шахтера стал тренером с наибольшим количеством побед в 2023 году
Завацкая завершила выступление на турнире в Канберре
Теннис | 31.12.2023, 07:57
Завацкая завершила выступление на турнире в Канберре
Завацкая завершила выступление на турнире в Канберре
«Единственный, за кого не стыдно». Фанаты Эвертона похвалили Миколенко
Футбол | 30.12.2023, 20:34
«Единственный, за кого не стыдно». Фанаты Эвертона похвалили Миколенко
«Единственный, за кого не стыдно». Фанаты Эвертона похвалили Миколенко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий трансфер
Довбик может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий трансфер
29.12.2023, 21:30 32
Футбол
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
29.12.2023, 19:01 11
Футбол
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
Стало известно, сколько Милевский заработал за благотворительный стрим
31.12.2023, 06:59 9
Футбол
ВИДЕО. Стена! Трубин спас Бенфику после выхода один на один
ВИДЕО. Стена! Трубин спас Бенфику после выхода один на один
29.12.2023, 23:04 5
Футбол
Уроженец Черкасс дебютировал в Серии А за Наполи
Уроженец Черкасс дебютировал в Серии А за Наполи
29.12.2023, 22:30 4
Футбол
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2023 года?
30.12.2023, 17:10 77
Футбол
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
30.12.2023, 10:30 11
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция в топ-матче обыграла Канаду
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция в топ-матче обыграла Канаду
29.12.2023, 23:06 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем