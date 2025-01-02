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02 января 2025, 15:43 |
271
0

Футбол или борьба. Монфис признался, чем будет заниматься дочь Свитолиной

Француз заявил, что Скай не обязательно заниматься теннисом

02 января 2025, 15:43 |
271
0
Футбол или борьба. Монфис признался, чем будет заниматься дочь Свитолиной
Instagram. Еліна Світоліна та Гаель Монфіс

Избранник украинской теннисистки Элины Свитолиной, французский теннисист Гаэль Монфис, откровенно рассказал, чем увлекается их дочь Скай. Француз заявил, что девочка не должна заниматься теннисом.

«Честно говоря, мы хотим, чтобы она попробовала каждый вид спорта, кроме тенниса, но, к сожалению, ей нравится теннис. Она не проводит много времени, занимаясь теннисом, но ей это нравится.

Если она хочет заниматься чем-нибудь, она может выбрать сама, и, вероятно, это будет тот спорт, который ей понравится.

Мы хотим, чтобы она попробовала все, и то, что мы с Элиной теннисисты, не значит, что наша дочь обязательно должна стать теннисисткой.

Если она хочет играть в футбол, гольф или заниматься борьбой или другими видами спорта, это все круто. У меня есть друг, и его дочь занимается борьбой или дзюдо. Это довольно популярно там, откуда я родом. Я занимался дзюдо, когда был моложе, и что бы он ни захотел, мы открыты к этому», — сказал Монфис.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина активно готовится к старту нового теннисного сезона.

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Олег Вахоцкий Источник: Tennis365
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