Второй год подряд. Ман Сити – лучший клуб года по версии France Football

Сегодня, 30 октября в парижском театре Шатле проходит церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or).

«Манчестер Сити» завоевал награду лучшему клубу 2023 года по версии France Football. В прошлом сезоне команда Пепа Гвардиолы в очередной раз выиграла чемпионский титул в АПЛ, выиграла свою первую Лигу чемпионов и завоевала Кубок Англии. Команде покорился исторический требл.

Награда лучшему клубу по версии France Football вручается в третий раз в истории. В прошлом году также «горожане» были названы лучшим клубом.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Back-to-Back winner! Manchester City is the men club of the year!



Congrats, @ManCity 💙#clubdelannee #ballondor pic.twitter.com/1cTu15YSUn