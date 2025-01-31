Маккаби Тель-Авив – Порту – 0:1. Пронесло. Видео голов и обзор матча
Португальская команда была в шаге от вылета
30 января в матче 8-го тура Лиги Европы встречались израильский «Маккаби» Тель-Авив и португальский «Порту».
У португальской команды возникают проблемы не только во внутреннем чемпионате, но и в еврокубках.
Матч против «Маккаби» для «Порту» оказался сложным. Хозяева поля пытались зацепиться за положительный результат, но все же пропустили от более именитого соперника.
На 58-й минуте Нико забил единственный гол в этом матче и позволил «Порту» продолжить участие в Лиге Европы.
«Порту» в итоге занял 18-е место. Для «Маккаби» турнир завершился, ведь команда заняла 29-е место.
Лига Европы. 8-й тур. 30 января
Маккаби Тель-Авив – Порту – 0:1
Гол: Нико, 58
Видео голов и обзор матча
События матча
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