Маккаби Тель-Авив – Порту – 0:1. Пронесло. Видео голов и обзор матча

30 января в матче 8-го тура Лиги Европы встречались израильский «Маккаби» Тель-Авив и португальский «Порту».

У португальской команды возникают проблемы не только во внутреннем чемпионате, но и в еврокубках.

Матч против «Маккаби» для «Порту» оказался сложным. Хозяева поля пытались зацепиться за положительный результат, но все же пропустили от более именитого соперника.

На 58-й минуте Нико забил единственный гол в этом матче и позволил «Порту» продолжить участие в Лиге Европы.

«Порту» в итоге занял 18-е место. Для «Маккаби» турнир завершился, ведь команда заняла 29-е место.

Лига Европы. 8-й тур. 30 января

Маккаби Тель-Авив – Порту – 0:1

Гол: Нико, 58

Видео голов и обзор матча

