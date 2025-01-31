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Лига Европы
Маккаби Тель-Авив
30.01.2025 22:00 – FT 0 : 1
Порту
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Лига Европы
31 января 2025, 04:05 | Обновлено 31 января 2025, 04:16
13
0

Маккаби Тель-Авив – Порту – 0:1. Пронесло. Видео голов и обзор матча

Португальская команда была в шаге от вылета

31 января 2025, 04:05 | Обновлено 31 января 2025, 04:16
13
0
Маккаби Тель-Авив – Порту – 0:1. Пронесло. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

30 января в матче 8-го тура Лиги Европы встречались израильский «Маккаби» Тель-Авив и португальский «Порту».

У португальской команды возникают проблемы не только во внутреннем чемпионате, но и в еврокубках.

Матч против «Маккаби» для «Порту» оказался сложным. Хозяева поля пытались зацепиться за положительный результат, но все же пропустили от более именитого соперника.

На 58-й минуте Нико забил единственный гол в этом матче и позволил «Порту» продолжить участие в Лиге Европы.

«Порту» в итоге занял 18-е место. Для «Маккаби» турнир завершился, ведь команда заняла 29-е место.

Лига Европы. 8-й тур. 30 января

Маккаби Тель-Авив – Порту – 0:1

Гол: Нико, 58

Видео голов и обзор матча

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Гонсалес (Порту).
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Порту Маккаби Тель-Авив Лига Европы видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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