Милан планирует подписать лучшего игрока Фейеноорда
Сантьяго Хименес может переехать в Италию в последний день трансфера
23-летний мексиканский форвард «Фейеноорда» Сантьяго Хименес заинтересовал итальянский «Милан».
По информации издания Sport.sky.it, руководство «россонери» уже предложило за игрока 30 миллионов евро с бонусами.
Соглашение хотят успеть подписать до завершения трансферного окна.
Источник сообщает, что именно от этого перехода зависит будущее Альваро Мораты, который желает переехать в «Галатасарай».
Сантьяго Хименес в этом сезоне сыграл за нидерландский клуб 11 матчей и забил 7 голов.
Ранее Златан Ибрагимович расхвалил мексиканского форварда.
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