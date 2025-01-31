Милан планирует подписать лучшего игрока Фейеноорда

23-летний мексиканский форвард «Фейеноорда» Сантьяго Хименес заинтересовал итальянский «Милан».

По информации издания Sport.sky.it, руководство «россонери» уже предложило за игрока 30 миллионов евро с бонусами.

Соглашение хотят успеть подписать до завершения трансферного окна.

Источник сообщает, что именно от этого перехода зависит будущее Альваро Мораты, который желает переехать в «Галатасарай».

Сантьяго Хименес в этом сезоне сыграл за нидерландский клуб 11 матчей и забил 7 голов.

Ранее Златан Ибрагимович расхвалил мексиканского форварда.