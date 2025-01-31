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  4. «Лучшее выступление сезона». Фанаты МЮ о победе над ФКСБ в матче ЛЕ
Лига Европы
31 января 2025, 03:50 |
45
0

«Лучшее выступление сезона». Фанаты МЮ о победе над ФКСБ в матче ЛЕ

Манчестер Юнайтед победил ФКСБ в Лиге Европы со счетом 2:0

31 января 2025, 03:50 |
45
0
«Лучшее выступление сезона». Фанаты МЮ о победе над ФКСБ в матче ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

30 января в матче 8-го тура Лиги Европы «ФКСБ» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Далот открыл счет для «Манчестер Юнайтед» на 60-й минуте, а уже на 68-й минуте Мейну удвоил преимущество своей команды. «Манчестер Юнайтед» завершил групповой этап с 18 очками и занял 3-е место в группе, уверенно пробившись в плей-офф. «ФКСБ» финишировал на 11-й позиции с 14 очками.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» все же очень радуются победе в Лиге Европы, так как дела в АПЛ пока не очень гладко складываются, но они уверены, что с каждым матчем игра становится все лучше и лучше.

MBAH: «Непобедимый».

Krisbee: «Байындыр был уверен в себе в каждом матче, который он начинал, надо отдать ему должное».

A K Fitness: «Снова и снова победы без пропущенных голов».

Shaywho: «Лучшее выступление сезона. Технически, медленно и тактически. Надежная оборона... Играть с Мейну на глубине не работает. Нам срочно нужен молодой вариант Эриксена – он откроет двери. Когда все играют хорошо, Гарначо получает пространство для действий. Надеюсь, Аморим усвоит, что сработало!».

Goddons: «Надеюсь, вы начнете хорошо выступать в АПЛ».

David Bell: «Очень хорошее выступление. Особенно во втором тайме. Стали появляться хорошие отрезки игры. Мейну и Бруну были великолепны».

Ghana Yesu: «Отличная работа. Теперь, я уверен, вы все поняли, что нам нужен нормальный нападающий и вингер. А также хороший запасной для Бруну».

Haris: «Никогда больше не сажайте Мейну на скамейку запасных».

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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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