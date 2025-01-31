31 января на австрийском турнире в Линце свой матч 1/4 финала проведут Даяна Ястремкая (WTA 72) и Мария Саккари (WTA 31). Начало матча запланировано на 14:00 по киевскому времени

Даяна Ястремская

Украинская теннисистка в этом сезоне пока выглядит неплохо, хотя есть много аспектов, над которыми следует работать. В Линце спортсменка прошла итальянку Лючию Бронцетти – 7:6, 7:5, а потом хорватку Антонию Ружич – 7:5, 6:1. Соперницы были не самые известные, хотя простыми их тоже назвать сложно.

Смущает только 53–54% первой подачи в упомянутых двух матчах, в каждой игре Ястремская допустила по 7 двойных ошибок, что тоже немало. Иными словами, теннисистка часто борется сама с собой, но Саккари может наказать за ошибки.

Психология очень важна, победы явно придали уверенности украинке. Однако, текущего уровня игры для победы над гречанкой может быть недостаточно. У Ястремской шесть побед в девяти встречах, ключом к успеху в такой игре будут спокойствие и стабильность.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Мария Саккари

Не нуждается в представлении греческая спортсменка, которая не так давно уверенно держалась в топ-10.

Этот сезон Саккари начала с двух поражений на United Cup за сборную.

Провалилась спортсменка и на Aus Open, где проиграла уже в первом круге колумбийке Марии Осорио – 4:6, 7:6, 4:6. Благодаря высокому посеву Мария пропускала первый круг в Линце, а во втором уверенно обыграла болгарку Викторию Томову 6:3, 6:2. В стартовом матче турнира гречанка блестяще играла на своей подаче, не позволив сопернице сделать ни одного брейка. 71% составляла первая подача, впечатляет и 63% выигранных мячей на второй подаче.

Определить форму Саккари пока сложно, ведь соперница не оказала сильного сопротивления. А вот Ястремская уже может стать серьезной проверкой. В текущем сезоне теннисистка выиграла всего три матча из восьми, что крайне мало для спортсменки такого уровня.

Саккари пока что тоже не способна показывать свой лучший теннис, но она известна своим характером и неуступчивостью, такие качества могут компенсировать недочеты в технике.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

Личные встречи

Спортсменки играли между собой всего раз, встреча состоялась в прошлом году, на турнире в Майами. Упомянутая встреча прошла в упорной борьбе и завершилась победой Саккари – 7:5, 6:4.

Прогноз

В этой паре букмекеры отдают преимущество более известной и именитой Саккари, на нее можно поставить с коэффициентом 1,63, а на украинку – 2,35. Ястремская выглядит как минимум не хуже предстоящей соперницы и имеет хорошие шансы на победу. Ожидаю увидеть интересную борьбу, ставлю на тотал больше 20,5 геймов за коэффициент 1,70.