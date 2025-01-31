Даяна Ястремская – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Линце 31 января в 14:00
31 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.
В четвертьфинале украинка сыграет против Марии Саккари (Греция, WTA 31). Поединок пройдет первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала игры – 14:00 по Киеву.
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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Саккари.
Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Клары Таусон, либо против Анны Блинковой.
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