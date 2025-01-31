Даяна Ястремская – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

В четвертьфинале украинка сыграет против Марии Саккари (Греция, WTA 31). Поединок пройдет первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала игры – 14:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Саккари.

Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Клары Таусон, либо против Анны Блинковой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА