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  4. Даяна Ястремская – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
31 января 2025, 04:17 |
64
0

Даяна Ястремская – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Линце 31 января в 14:00

31 января 2025, 04:17 |
64
0
Даяна Ястремская – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

31 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

В четвертьфинале украинка сыграет против Марии Саккари (Греция, WTA 31). Поединок пройдет первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала игры – 14:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Саккари.

Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Клары Таусон, либо против Анны Блинковой.

📺 Видеотрансляция

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Даяна Ястремская Мария Саккари смотреть онлайн WTA Линц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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