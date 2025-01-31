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Лига Европы
31 января 2025, 01:08 |
78
0

С ассистом. Известны оценки Яремчука и Кащука за мате Лиги Европы

Роман Яремчук появился на поле на 77-й минуте

31 января 2025, 01:08 |
78
0
С ассистом. Известны оценки Яремчука и Кащука за мате Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В четверг, 30 января, проходил матч 8-го тура Лиги Европы между «Олимпиакосом» и франкфуртским «Карабахом».

Матч принимал стадион Караискаис в Греции. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Хозяева поля победили азербайджанский коллектив со счетом 3:0.

Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук появился на поле на 77-й минуте, отдал ассист. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.5 из 10 возможных баллов. Что касается WhoScored, то он дал украинцу 6.3 балла. Лучшим игроком по версии SofaScore признан нападающий хозяев поля Эль-Кааби с оценкой 8.0. Марокканец отличился дублем. По версии WhoScored лучшим на поле был также Эль-Кааби, его игру портал оценил в 8.4.

Украинский вингер гостей Алексей Кащук появился на поле на 72-й минуте и получил оценки 6.5 и 6.0 соответственно.

Ранее сообщалось о том, что ««Олимпиакос» разгромил «Карабах» с Кащуком.

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Роман Яремчук Карабах Агдам Олимпиакос Пирей Лига Европы оценки SofaScore WhoScored Аюб Эль-Кааби Алексей Кащук
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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