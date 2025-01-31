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Лига Европы
31 января 2025, 02:22 |
49
1

Аморим повторил достижение Фергюсона в еврокубках

Поединок против «ФКСБ» завершился победой «красных дьяволов»

31 января 2025, 02:22 |
49
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Аморим повторил достижение Фергюсона в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Рубен Аморим – второй менеджер в истории «Манчестер Юнайтед», который выиграл все свои первые четыре матча в крупном европейском турнире.

30 января состоялась встреча 8-го тура ЛЕ между командами «ФКСБ» и «Манчестер Юнайтед». Поединок завершился победой «красных дьяволов» со счетом 2:0. Далот и Мейну забили по одному мячу.

Выиграв все свои первые четыре встречи в еврокубках, Аморим повторил рекорд Алекса Фергюсона 1990/91 сезона.

В этом сезоне Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице соревнования (5 побед, 3 ничьих, 0 поражений) и вышел в 1/8 финала.

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
В финале обыграл Барселону Кройфа и выиграл Кубок кубков.
Из-за нового формата в ЛЕ не попадут неудачники из ЛЧ, все карты в руки как говорится, чтоб взять трофей и повторить достижение САФа.
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