Аморим повторил достижение Фергюсона в еврокубках

Рубен Аморим – второй менеджер в истории «Манчестер Юнайтед», который выиграл все свои первые четыре матча в крупном европейском турнире.

30 января состоялась встреча 8-го тура ЛЕ между командами «ФКСБ» и «Манчестер Юнайтед». Поединок завершился победой «красных дьяволов» со счетом 2:0. Далот и Мейну забили по одному мячу.

Выиграв все свои первые четыре встречи в еврокубках, Аморим повторил рекорд Алекса Фергюсона 1990/91 сезона.

В этом сезоне Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице соревнования (5 побед, 3 ничьих, 0 поражений) и вышел в 1/8 финала.

