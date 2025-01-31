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Лига Европы
31 января 2025, 02:44 |
35
0

Тоттенхэм не проиграл ни одного матча в Лиге Европы на домашнем стадионе

«Шпоры» вышли напрямую в 1/8 финала соревнования

31 января 2025, 02:44 |
35
0
Тоттенхэм не проиграл ни одного матча в Лиге Европы на домашнем стадионе
Getty Images/Global Images Ukraine

«Шпоры» не проиграли ни одного домашнего матча на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лиге Европы.

30 января состоялся матч 8-го тура ЛЕ между командами «Тоттенхэм» и «Эльфсборг». Поединок завершился победой хозяев поля (3:0). Забитыми мячами отметились Скарлетт, Аджаи и Майки Мур.

Все матчи дома (9) в Лиге Европы закончились восемью победами и одной ничьей. Интересно отметить, что в 8 из 9 случаев «Тоттенхэм» не пропустил ни одного мяча в свои ворота.

В текущем розыгрыше Лиги Европы «шпоры» расположились на четвертом месте в турнирной таблице (5 побед, 2 ничьи, 1 поражение) и вышли в 1/8 финала.

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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