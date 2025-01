Тоттенхэм не проиграл ни одного матча в Лиге Европы на домашнем стадионе

«Шпоры» не проиграли ни одного домашнего матча на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лиге Европы.

30 января состоялся матч 8-го тура ЛЕ между командами «Тоттенхэм» и «Эльфсборг». Поединок завершился победой хозяев поля (3:0). Забитыми мячами отметились Скарлетт, Аджаи и Майки Мур.

Все матчи дома (9) в Лиге Европы закончились восемью победами и одной ничьей. Интересно отметить, что в 8 из 9 случаев «Тоттенхэм» не пропустил ни одного мяча в свои ворота.

В текущем розыгрыше Лиги Европы «шпоры» расположились на четвертом месте в турнирной таблице (5 побед, 2 ничьи, 1 поражение) и вышли в 1/8 финала.

Spurs are undefeated in UEL at the Tottenham Hotspur Stadium.



9 games

8 wins

8 clean sheets



Fortress. pic.twitter.com/hk6kQBCJvL