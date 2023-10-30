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30 октября 2023, 01:05 | Обновлено 30 октября 2023, 01:13
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0

Церемония вручения Золотого мяча 2023. Текстовая трансляция

Следите за вручением престижной награды в Париже 30 октября в 21:45

30 октября 2023, 01:05 | Обновлено 30 октября 2023, 01:13
128
0
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Текстовая трансляция
Ballon d'Or

​Футбольные звезды встречаются на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 30 октября.

France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2023 года.

  • Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало церемонии – 30 октября в 21:45 по Киеву.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию

Фаворитами на получение Золотого мяча считаются Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ / Интер Майами), Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ).

Золотой мяч 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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