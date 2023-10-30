Церемония вручения Золотого мяча 2023. Текстовая трансляция
Следите за вручением престижной награды в Париже 30 октября в 21:45
Футбольные звезды встречаются на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 30 октября.
France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2023 года.
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Начало церемонии – 30 октября в 21:45 по Киеву.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию
Фаворитами на получение Золотого мяча считаются Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ / Интер Майами), Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ).
Золотой мяч 2023. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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