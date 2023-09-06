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06 сентября 2023, 21:57 | Обновлено 06 сентября 2023, 22:56
4600
19

Золотой мяч-2023. Стали известны все номинанты

France Football опубликовал полный список

06 сентября 2023, 21:57 | Обновлено 06 сентября 2023, 22:56
4600
19
Золотой мяч-2023. Стали известны все номинанты
Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетное французское издание France Football опубликовал весь список из 30 претендентов на Золотой мяч-2023, который будет вручен 30 октября в Париже.

Номинанты на Золотой мяч-2023:

Андре Онана (Камерун, Интер/Манчестер Юнайтед)

Йошко Гвардиол (Хорватия, РБ Лейпциг/Манчестер Сити)

Джамал Мусиала (Германия, Бавария)

Карим Бензема (Франция, Реал/Аль-Иттихад)

Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)

Букайо Сака (Англия, Арсенал)

Кевин Де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити)

Джуд Беллингем (Англия, Боруссия Д/Реал)

Рандаль Коло-Муани (Франция, Айнтрахт Ф/ПСЖ)

Бернарду Силва (Португалия, Манчестер Сити)

Хвича Кварацхелия (Грузия, Наполи)

Николо Барелла (Италия, Интер)

Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)

Рубен Диаш (Португалия, Манчестер Сити)

Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити)

Мартин Эдегор (Норвегия, Арсенал)

Илкай Гюндоган (Германия, Манчестер Сити/Барселона)

Яссин Буну (Марокко, Севилья/Аль-Хиляль)

Хулиан Альварес (Аргентина, Манчестер Сити)

Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал)

Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ/Интер Майами)

Родри (Испания, Манчестер Сити)

Лаутаро Мартинес (Аргентина, Интер)

Антуан Гризманн (Франция, Атлетико Мадрид)

Роберт Левандовски (Польша, Барселона)

Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)

Ким Мин Джэ (Южная Корея, Наполи/Бавария)

Виктор Осимхен (Нигерия/Наполи)

Лука Модрич (Хорватия, Реал)

Гарри Кейн (Англия, Тоттенхэм/Бавария)

Ранее также были объявлены претенденты на приз лучшему вратарю года.

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Золотой мяч-2023 France Football Золотой мяч
Источник France Football
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Комментарии 19
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Роман Порывай
Список великий, та реально претендувати будуть, напевно тільки троє: Мессі, Де Брейне і Холанд.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Viktor Shuper
дайте Лео
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+1
pytlak1990
Мессі , Мбаппе, Де Брюйне)
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+1
PETP0
Шо за список, де Мудрик?!
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Ztpolissay
Мессі вручать
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
pol-55
Хм,в списку останній ,а для мене 1й.
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+1
Vbolivalnyk-Peter
Якщо виграє Мессі - то це буде вперше в історії коли ЗМ отримає гравець неєвропейського та нелатино-американського клубу....
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0
DK02
шоб ви й не сумнівались. гному, мячі і після закінчення кар*єри будуть видавати.
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-1
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GloryUkraine
Це рік Мессі. Без варіантів.
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-2
Фанькин кот
Месси, Месси и ещё раз Месси. Величайший за всю историю!
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-2
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andre_lui
Звичайно, фаворит Мессі. Єдиний варіант, що не отримає Мессі - це Хуліан Альварес (суто за сумою трофеїв і щоб знову не був Мессі, ЧМ, ЛЧ тощо) далі Мбаппе, Холланд
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-3
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