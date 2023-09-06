Золотой мяч-2023. Стали известны все номинанты

Авторитетное французское издание France Football опубликовал весь список из 30 претендентов на Золотой мяч-2023, который будет вручен 30 октября в Париже.

Номинанты на Золотой мяч-2023:

Андре Онана (Камерун, Интер/Манчестер Юнайтед)

Йошко Гвардиол (Хорватия, РБ Лейпциг/Манчестер Сити)

Джамал Мусиала (Германия, Бавария)

Карим Бензема (Франция, Реал/Аль-Иттихад)

Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)

Букайо Сака (Англия, Арсенал)

Кевин Де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити)

Джуд Беллингем (Англия, Боруссия Д/Реал)

Рандаль Коло-Муани (Франция, Айнтрахт Ф/ПСЖ)

Бернарду Силва (Португалия, Манчестер Сити)

Хвича Кварацхелия (Грузия, Наполи)

Николо Барелла (Италия, Интер)

Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)

Рубен Диаш (Португалия, Манчестер Сити)

Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити)

Мартин Эдегор (Норвегия, Арсенал)

Илкай Гюндоган (Германия, Манчестер Сити/Барселона)

Яссин Буну (Марокко, Севилья/Аль-Хиляль)

Хулиан Альварес (Аргентина, Манчестер Сити)

Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал)

Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ/Интер Майами)

Родри (Испания, Манчестер Сити)

Лаутаро Мартинес (Аргентина, Интер)

Антуан Гризманн (Франция, Атлетико Мадрид)

Роберт Левандовски (Польша, Барселона)

Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)

Ким Мин Джэ (Южная Корея, Наполи/Бавария)

Виктор Осимхен (Нигерия/Наполи)

Лука Модрич (Хорватия, Реал)

Гарри Кейн (Англия, Тоттенхэм/Бавария)

Ранее также были объявлены претенденты на приз лучшему вратарю года.