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06 сентября 2023, 20:19 | Обновлено 06 сентября 2023, 20:32
759
1

Определились номинанты на трофей лучшему вратарю года

Всего в список вошли десять вратарей

06 сентября 2023, 20:19 | Обновлено 06 сентября 2023, 20:32
759
1
Определились номинанты на трофей лучшему вратарю года
Getty Images/Global Images Ukraine. Емилиано Мартинес

Стал известен список номинантов на приз лучшему вратарю года «Трофей Яшина» в рамках Золотого Мяча 2023.

В список вошли десять вратарей из девяти стран и трёх континентов: Марк-Андре Тер Штеген (Германия, «Барселона»), Доминик Ливакович (Хорватия, «Динамо» Загреб), Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»), Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»), Аарон Рэмсдейл (Англия, «Арсенал»), Майк Меньян (Франция, «Милан»), Яссин Буну (Марокко, «Севилья»), Андре Онана (Камерун, «Манчестер Юнайтед»), Брис Самба (Франция, «Ланс»), Эдерсон Мораес (Бразилия, «Манчестер Сити»).

Награждение состоится во время церемонии вручения Золотого Мяча, которая пройдет 30 октября в Париже.

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вратари Аарон Рэмсдейл Марк-Андре Тер Штеген Доминик Ливакович Эмилиано Мартинес Тибо Куртуа Майк Меньян Яссин Буну Андре Онана Брис Самба Эдерсон Барселона Динамо Загреб Астон Вилла Реал Мадрид Арсенал Лондон Милан Севилья Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ланс Золотой мяч-2023 Кубок Льва Яшина
Источник Фабрицио Романо
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Выталкиватель парашутистов
Ко-то из этих двоих - или немец или аргентинец, с ними  рядом разве что Куртуа, но он первым не будет, 100%
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