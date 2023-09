Определились номинанты на трофей лучшему вратарю года

Стал известен список номинантов на приз лучшему вратарю года «Трофей Яшина» в рамках Золотого Мяча 2023.

В список вошли десять вратарей из девяти стран и трёх континентов: Марк-Андре Тер Штеген (Германия, «Барселона»), Доминик Ливакович (Хорватия, «Динамо» Загреб), Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»), Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»), Аарон Рэмсдейл (Англия, «Арсенал»), Майк Меньян (Франция, «Милан»), Яссин Буну (Марокко, «Севилья»), Андре Онана (Камерун, «Манчестер Юнайтед»), Брис Самба (Франция, «Ланс»), Эдерсон Мораес (Бразилия, «Манчестер Сити»).

Награждение состоится во время церемонии вручения Золотого Мяча, которая пройдет 30 октября в Париже.

Ballon d’Or — Yashin trophy for the best goalkeeper, list unveiled 🏆✨



Marc André ter Stegen 🇩🇪

Dominik Livaković 🇭🇷

Emiliano Martínez 🇦🇷

Thibaut Courtois 🇧🇪

Aaron Ramsdale 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Mike Maignan 🇫🇷

Yassine Bono 🇲🇦

André Onana 🇨🇲

Brice Samba 🇫🇷

Ederson 🇧🇷 pic.twitter.com/9eE4QQqAqZ