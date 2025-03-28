Барселона остается непобедимой в 2025. Статистика испанского клуба

«Барселона» в последней игре против «Осасуны» одержала победу и увеличила беспроигрышную серию до 19 матчей во всех соревнованиях (16 побед, 3 ничьи).

27 марта состоялся поединок 28-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Осасуна». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0. По одному мячу забили Ферран Торрес, Ольмо и Левандовски.

«Каталонцы» в этом сезоне имеют в целом 136 голов. Последнее поражение подопечные Ханси Флика потерпели 21 декабря 2024 года в поединке Ла Лиги против мадридского «Атлетико» (1:2).

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу (20 побед, 3 ничьи, 5 поражений).