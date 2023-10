Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023

Организаторы из France Football объявили победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2023 года.

Футбольные звезды встретились на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 30 октября.

Золотой мяч 2023 из рук Дэвида Бекхема получил Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ / Интер Майами). Это его 8-й Золотой мяч в карьере.

Месси привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре, став лучшим игроком мундиаля.

Следующие 2–4 места в голосовании заняли Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Кевин де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити) соответственно.

Золотой мяч 2023

Обладатели наград

Фотогалерея

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR!



Eight Ballon d’Or for Argentina hero! 🖐🤟#ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj