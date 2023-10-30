Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023

Организаторы из France Football объявили победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2023 года.

Футбольные звезды встретились на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 30 октября.

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Золотой мяч 2023 из рук Дэвида Бекхема получил Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ / Интер Майами). Это его 8-й Золотой мяч в карьере.

Месси привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре, став лучшим игроком мундиаля.

Следующие 2–4 места в голосовании заняли Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Кевин де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити) соответственно.

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград.

Золотой мяч 2023

1. Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ / Интер Майами)

(Аргентина, ПСЖ / Интер Майами) 2. Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити)

3. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)

4. Кевин де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити)

5. Родри (Испания, Манчестер Сити)

6. Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал)

7. Хулиан Альварес (Аргентина, Манчестер Сити)

8. Виктор Осимхен (Нигерия, Наполи)

9. Бернарду Силву (Португалия, Манчестер Сити)

10. Лука Модрич (Хорватия, Реал)

Обладатели наград

Золотой мяч (мужчины): Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ / Интер Майами)

(Аргентина, ПСЖ / Интер Майами) Золотой мяч (женщины): Айтана Бонмати (Испания, Барселона)

(Испания, Барселона) Копа Трофи (лучший молодой): Джуд Беллингем (Англия, Боруссия Д / Реал)

(Англия, Боруссия Д / Реал) Яшин Трофи (лучший вратарь): Эмилиано Мартине с (Аргентина, Астон Вилла)

с (Аргентина, Астон Вилла) Мюллер Трофи (лучший форвард): Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити)

(Норвегия, Манчестер Сити) Сократес Трофи (за благотворительность): Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал)

(Бразилия, Реал) Лучший клуб (мужчины): Манчестер Сити (Англия)

(Англия) Лучший клуб (женщины): Барселона (Испания)

Фотогалерея

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR!



Eight Ballon d’Or for Argentina hero! 🖐🤟#ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023