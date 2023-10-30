Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
В парижском театре Шатле назван победитель опроса
Организаторы из France Football объявили победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2023 года.
Футбольные звезды встретились на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 30 октября.
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Золотой мяч 2023 из рук Дэвида Бекхема получил Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ / Интер Майами). Это его 8-й Золотой мяч в карьере.
Месси привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре, став лучшим игроком мундиаля.
Следующие 2–4 места в голосовании заняли Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Кевин де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити) соответственно.
Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград.
Золотой мяч 2023
- 1. Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ / Интер Майами)
- 2. Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити)
- 3. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)
- 4. Кевин де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити)
- 5. Родри (Испания, Манчестер Сити)
- 6. Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал)
- 7. Хулиан Альварес (Аргентина, Манчестер Сити)
- 8. Виктор Осимхен (Нигерия, Наполи)
- 9. Бернарду Силву (Португалия, Манчестер Сити)
- 10. Лука Модрич (Хорватия, Реал)
Обладатели наград
- Золотой мяч (мужчины): Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ / Интер Майами)
- Золотой мяч (женщины): Айтана Бонмати (Испания, Барселона)
- Копа Трофи (лучший молодой): Джуд Беллингем (Англия, Боруссия Д / Реал)
- Яшин Трофи (лучший вратарь): Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)
- Мюллер Трофи (лучший форвард): Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити)
- Сократес Трофи (за благотворительность): Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал)
- Лучший клуб (мужчины): Манчестер Сити (Англия)
- Лучший клуб (женщины): Барселона (Испания)
Фотогалерея
LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR!— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
Eight Ballon d’Or for Argentina hero! 🖐🤟#ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj
💬 The speech of the 2023 Ballon d'Or winner, Lionel Messi #ballondor pic.twitter.com/HRaNdRwclG— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
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