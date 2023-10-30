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30 октября 2023, 23:30 | Обновлено 31 октября 2023, 00:38
4419
26

Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023

В парижском театре Шатле назван победитель опроса

30 октября 2023, 23:30 | Обновлено 31 октября 2023, 00:38
4419
26
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
Ballon d'Or

Организаторы из France Football объявили победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2023 года.

Футбольные звезды встретились на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 30 октября.

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Золотой мяч 2023 из рук Дэвида Бекхема получил Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ / Интер Майами). Это его 8-й Золотой мяч в карьере.

Месси привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре, став лучшим игроком мундиаля.

Следующие 2–4 места в голосовании заняли Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Кевин де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити) соответственно.

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград.

Золотой мяч 2023

  • 1. Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ / Интер Майами)
  • 2. Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити)
  • 3. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)
  • 4. Кевин де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити)
  • 5. Родри (Испания, Манчестер Сити)
  • 6. Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал)
  • 7. Хулиан Альварес (Аргентина, Манчестер Сити)
  • 8. Виктор Осимхен (Нигерия, Наполи)
  • 9. Бернарду Силву (Португалия, Манчестер Сити)
  • 10. Лука Модрич (Хорватия, Реал)

Обладатели наград

  • Золотой мяч (мужчины): Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ / Интер Майами)
  • Золотой мяч (женщины): Айтана Бонмати (Испания, Барселона)
  • Копа Трофи (лучший молодой): Джуд Беллингем (Англия, Боруссия Д / Реал)
  • Яшин Трофи (лучший вратарь): Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)
  • Мюллер Трофи (лучший форвард): Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити)
  • Сократес Трофи (за благотворительность): Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал)
  • Лучший клуб (мужчины): Манчестер Сити (Англия)
  • Лучший клуб (женщины): Барселона (Испания)

Фотогалерея

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Источник Sport.ua
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Комментарии 26
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VitosKH
Без комментариев....Сразу дайте за сезон 23/24 пока не уехал...
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+6
GloryUkraine
 Для місцевих експерДів лише би хто тільки не Мессі. 73% проти Ліонеля.
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+5
Владислав Антонов
Усе, це був останній ЗМ для Мессі. Настає епоха Мбаппе, Холанда та Беллінгема.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
VARioR
Що значить став відомий володар ЗМ2023? Все вже було відомо раніше, залишилися були лише формальності. В кар'єрі Мессі є цілком заслужені нагороди найкращого гравця, а от 2-3 ЗМ -- це точно не його. Епоха закінчилась, всім дякуємо за увагу.
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+2
GREEN DAY belokon
Сейчас налетят хейтеры Месси)
Если что я не фан Месси, но очевидно что этот зм его, без вопросов. 
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+2
BekXan
Фактично це його останній золотий
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
slavarost
На цей м'яч мабуть заслужив. Але об'єктивно 2 з 8 м'ячів незаслужено 
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0
PUMA
О месси дрочеры уже побежали минусовать. А то глянь какая у вас железная логика Месси взял ЧМ поэтому он заслужил.Но почему то вы кукарекаете что он и в 2010 заслужил ЗМ,хотя обосрался на ЧМ и с клубом ничего не выиграл.Лицимеры
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0
Женя Матийчук
ЗМ дають за сезон - 12 місяців, а не за один місяць гри (саме стільки йшов ЧС).
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0
Показать Скрыть 3 ответа
zizyyura
Як мінімум вкрадені золоті м'ячі в Снейдера і Левандовскі
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-1
dunamo-fan
фу блін спочатку обікрали левандовського тепер холанда. фарс!
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-1
WildeKater
Ой всё.
Ну да, куда хеттрику в финале чм до месси. 
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-1
voyts_serg
Надуюсь це не останій ЗМ Мессі. Ще 1-2 може виграти.
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-1
athletic_bilbao_fan
Клоунада
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
PUMA
А как в 21 году когда когда барса заняла 3 место в Ла Лиге и в 1/8 от Баварии вылетела, но Месси почему то взял ЗМ,а фух забыл он же тогда целую Копа Америки выиграл 
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-2
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lizerginnn
ДонБалон Лугандон йому в сраку
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-5
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