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30 октября 2023, 23:59 | Обновлено 31 октября 2023, 00:39
347
0

Месси взял 8-й Золотой мяч. Это рекорд. У кого сколько наград?

Организаторы из France Football объявили победителя награды Золотой мяч

30 октября 2023, 23:59 | Обновлено 31 октября 2023, 00:39
347
0
Месси взял 8-й Золотой мяч. Это рекорд. У кого сколько наград?
Ballon d'Or. Лионель Месси

Организаторы из France Football объявили победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2023 года. Церемония состоялась в парижском театре Шатле вечером 30 октября.

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Золотой мяч 2023 из рук Дэвида Бекхема получил Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ / Интер Майами). Месси привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре, став лучшим игроком мундиаля. Это его 8-й Золотой мяч в карьере.

Криштиану Роналду имеет 5 Золотых мячей, по три раза приз получили Мишель Платини, Йохан Кройф, Марко ван Бастен.

Трое украинских футболистов получали эту награду: Олег Блохин (1975), Игорь Беланов (1986), Андрей Шевченко (2004).

Многократные обладатели приза Золотой мяч

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Ему нет равных! Месси – рекордсмен по количеству Золотых мячей
ФОТО. Месси и его 8-й Золотой мяч
Золотой мяч Лионель Месси лучший игрок France Football Криштиану Роналду Мишель Платини Йохан Кройф Марко ван Бастен
Источник Sport.ua
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