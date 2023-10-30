Месси взял 8-й Золотой мяч. Это рекорд. У кого сколько наград?
Организаторы из France Football объявили победителя награды Золотой мяч
Организаторы из France Football объявили победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2023 года. Церемония состоялась в парижском театре Шатле вечером 30 октября.
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Золотой мяч 2023 из рук Дэвида Бекхема получил Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ / Интер Майами). Месси привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре, став лучшим игроком мундиаля. Это его 8-й Золотой мяч в карьере.
Криштиану Роналду имеет 5 Золотых мячей, по три раза приз получили Мишель Платини, Йохан Кройф, Марко ван Бастен.
Трое украинских футболистов получали эту награду: Олег Блохин (1975), Игорь Беланов (1986), Андрей Шевченко (2004).
Многократные обладатели приза Золотой мяч
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