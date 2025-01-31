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Славия Прага
30.01.2025 22:00 – FT 2 : 2
Мальмё
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Лига Европы
31 января 2025, 02:50 |
23
0

Славия – Мальме – 2:2. Хлопнули дверью. Видео голов и обзор матча

Оба коллектива завершили свои выступления в еврокубках

31 января 2025, 02:50 |
23
0
Славия – Мальме – 2:2. Хлопнули дверью. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

30 января в матче 8-го тура Лиги Европы чешская «Славия» принимала на своем поле шведский «Мальме».

Для обеих команд эта игра была формальностью.

В первом тайме футболисты «Мальме» упустили прекрасную возможность отличиться – Эрик Ботхейм не реализовал пенальти.

Вторая половина встречи превратилась в настоящее голевое шоу. Уже в первой атаке Томаш Хори вывел «Славию» вперед.

На 69-й минуте Таха Али сравнял счет, а на 71-й Хуго Болин забил второй гол в ворота чешской команды.

Однако последнее слово было за игроками «Славии» – на 76-й минуте Иван Шранц установил окончательный счет.

В итоге «Славия» и «Мальме» заняли 30-ю и 31-ю строчки соответственно.

Лига Европы. 8-й тур. 30 января

Славия – Мальме – 2:2

Голы: Хори, 46, Шранц, 76, – Али, 69, Болин, 71

Видео голов и обзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Шранц (Славия Прага).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Хуго Болин (Мальмё).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Таха Али (Мальмё).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Хорый (Славия Прага).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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