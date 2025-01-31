Славия – Мальме – 2:2. Хлопнули дверью. Видео голов и обзор матча
Оба коллектива завершили свои выступления в еврокубках
30 января в матче 8-го тура Лиги Европы чешская «Славия» принимала на своем поле шведский «Мальме».
Для обеих команд эта игра была формальностью.
В первом тайме футболисты «Мальме» упустили прекрасную возможность отличиться – Эрик Ботхейм не реализовал пенальти.
Вторая половина встречи превратилась в настоящее голевое шоу. Уже в первой атаке Томаш Хори вывел «Славию» вперед.
На 69-й минуте Таха Али сравнял счет, а на 71-й Хуго Болин забил второй гол в ворота чешской команды.
Однако последнее слово было за игроками «Славии» – на 76-й минуте Иван Шранц установил окончательный счет.
В итоге «Славия» и «Мальме» заняли 30-ю и 31-ю строчки соответственно.
Лига Европы. 8-й тур. 30 января
Славия – Мальме – 2:2
Голы: Хори, 46, Шранц, 76, – Али, 69, Болин, 71
Видео голов и обзор матча
События матча
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