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  4. «Ну хоть не последнее место». Фанаты Динамо о победе над РФШ в матче ЛЕ
Лига Европы
31 января 2025, 02:55 |
294
0

«Ну хоть не последнее место». Фанаты Динамо о победе над РФШ в матче ЛЕ

Киевское Динамо одержало первую победу в ЛЕ в матче против РФШ со счетом 1:0

31 января 2025, 02:55 |
294
0
«Ну хоть не последнее место». Фанаты Динамо о победе над РФШ в матче ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

30 января в матче 8-го тура основного раунда Лиги Европы киевское «Динамо» принимало латвийскую «РФШ». Встреча завершилась победой «киевлян» с минимальным счетом 1:0.

В первом тайме «Динамо» несколько раз создавало опасные моменты, но один из голов был отменен из-за офсайда у Кабаева. Во втором тайме на 76-й минуте Пихаленок, воспользовавшись моментом, открыл счет. Несмотря на попытки латвийцев отыграться, «киевляне» сумели удержать победу. «Динамо» завершило групповой этап с 4 очками и заняло 34-е место в группе, не сумев пробиться в плей-офф. «РФШ» заняла 32-е место с 5 очками.

Болельщики «Динамо» рады первой победе в Лиге Европы, несмотря на некоторые моменты в игре. Теперь команда сосредоточится на подготовке ко второй части сезона в УПЛ.

Liruka_repa_96: «Матч с «Галатасараем» был интереснее, но 3 очка есть это главное при такой кадровой потере это наш уровень сейчас. Хотя не сказать что что-то «РФШ» создала».

33sadboy: «Рефери душный, в конце сорвал атаку, без уважительной причины, потому что ему так захотелось.... «Динамо» с победой, игра понравилась, все молодцы».

Andriy_dziuba: «Как же бесят эти замены на 88 минуте Почему не освежить игру раньше???? Почему????».

Oleh.ivanchenko: «Единственное, что хочется написать, это то, что наконец-то еврокубки закончились. Что можно сказать, если первая замена на 86-й минуте? Хотели хлопнуть дверью, а получилось максимум толкнуть калитку».

Itsdavid12.: «Молодцы. Жаль, что не играли так в начале Лиги Европы, но у нас были одни из самых тяжелых противников, поэтому, не стыдно за вас».

Ani_solomia: «Матч имени Александра Пихаленка».

Nbd: «Второй тайм – это такой кайф, но забрали второй гол просто».

Artem: «Ну хоть не последнее место».

Leonid: Гной, «РФШ» что это??? И им едва гол забили!!! Дно, ниже Марианской впадины».

Дмитрий Настич: «Еврокубки были проиграны еще когда на «Рому» выставили резерв, поэтому главное выиграть чемпионат, если не будет чемпионства получится что все зря».

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Динамо Киев Лига Европы РФШ Рига Динамо - РФШ реакция болельщиков Александр Пихаленок Владислав Кабаев
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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