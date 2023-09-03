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  4. Кырстя выбила еще одну высокорейтинговую соперницу с US Open
US Open
03 сентября 2023, 22:49 |
615
3

Кырстя выбила еще одну высокорейтинговую соперницу с US Open

После победы над Рыбакиной румынка разобралась с Белиндой Бенчич

03 сентября 2023, 22:49 |
615
3
Кырстя выбила еще одну высокорейтинговую соперницу с US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Сорана Кырстя

Румынская теннисистка Сорана Кырстя (№30 WTA) пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису.

В матче четвертого раунда 33-летняя румынка разобралась с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич (№13 WTA).

US Open. Четвертый круг
Сорана Кырстя (Румыния) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:3, 6:3

Для Кырсти это будет всего второй четвертьфинал турнира Grand Slam в карьере. Впервые она пробилась туда на Ролан Гаррос 2009.

За путевку в полуфинал Сорана сразится против Каролины Муховой из Чехии, которая ранее в трех сетах одолела китаянку Ван Сиюй (6:3, 5:7, 6:1). Чешка также впервые сыграет на такой стадии американского мейджора.

Отметим, что в третьем раунде Кырстя переиграла 4-ю ракетку мира Елену Рыбакину.

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Белинда Бенчич Сорана Кырстя US Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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T-800
через Надцать років знову в 1/4 шолому, МОЛОДЕЦЬ!!!
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+4
Elis
Нічого собі румунка розбушувалась в 33 роки. А тут ниють, що Світоліна старіє)) 
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+1
Алексей
В 1/4 может выйти и 33 летняя Возняцки, уровень тенниса в разы лучше чем Свитолина, да и Кырстя лучше играет 
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0
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