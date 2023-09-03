Кырстя выбила еще одну высокорейтинговую соперницу с US Open
После победы над Рыбакиной румынка разобралась с Белиндой Бенчич
Румынская теннисистка Сорана Кырстя (№30 WTA) пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису.
В матче четвертого раунда 33-летняя румынка разобралась с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич (№13 WTA).
US Open. Четвертый круг
Сорана Кырстя (Румыния) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:3, 6:3
Для Кырсти это будет всего второй четвертьфинал турнира Grand Slam в карьере. Впервые она пробилась туда на Ролан Гаррос 2009.
За путевку в полуфинал Сорана сразится против Каролины Муховой из Чехии, которая ранее в трех сетах одолела китаянку Ван Сиюй (6:3, 5:7, 6:1). Чешка также впервые сыграет на такой стадии американского мейджора.
Отметим, что в третьем раунде Кырстя переиграла 4-ю ракетку мира Елену Рыбакину.
It's been a long time coming for Sorana Cirstea! pic.twitter.com/Mv1eINdXFZ— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2023
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