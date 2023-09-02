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US Open
02 сентября 2023, 09:09 | Обновлено 02 сентября 2023, 09:47
518
0

На выход! Обидчица Костюк попрощалась с US Open

Борьбу в Нью-Йорке завершила Елена Рыбакина

02 сентября 2023, 09:09 | Обновлено 02 сентября 2023, 09:47
518
0
На выход! Обидчица Костюк попрощалась с US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина (№4 WTA) не смогла преодолеть барьер 1/16 финала на Открытом чемпионате США.

24-летняя уроженка москвы во встрече с румынкой Сораной Кырстей (№30 WTA) потерпела поражение в трех сетах. Встреча теннисисток продолжалась 2 часа 49 минут.

Напомним, Рыбакина в первом круге US Open выбила из турнирной сетки украинку Марту Костюк (№39 WTA).

US Open. Третий круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Сорана Кырстя (Румыния, 30) – 3:6, 7:6 (8:6), 4:6

Это была третья встреча Рыбакиной и Кырсти. Румынка впервые обыграла соперницу.

В следующем круге US Open Сорана Кырстя встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, находящейся на 13-м месте мирового рейтинга.

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US Open 2023 Сорана Кырстя Елена Рыбакина видео
Источник Sport.ua
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