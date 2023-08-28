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US Open
28 августа 2023, 23:07 | Обновлено 28 августа 2023, 23:28
2500
9

Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open

Марта прогнозировано проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана

28 августа 2023, 23:07 | Обновлено 28 августа 2023, 23:28
2500
9
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№39 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате США в одиночном разряде.

В первом раунде украинка проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана (№4 WTA).

US Open. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 2:6, 1:6

Во втором сете Марта брала медицинский тайм-аут, ее беспокоило правое бедро.

Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся. Костюк увеличила серию поражения до четырех подряд. На профессиональном уровне это случилось впервые, ранее она не проигрывала больше трех матчей кряду.

Это был 17-й матч Марты против соперниц из первой десятки и 15-е поражение.

В следующем раунде Рыбакина сыграет против Панны Удварди (№122 WTA) или Айлы Томлянович (№127 WTA).

Отметим, что Костюк продолжит борьбу в парном разряде, где вместе с Еленой-Габриэлой Русе сразится против дуэта с участием Ангелины Калининой.

Ранее турнир покинули Катерина Байндл и Ангелина Калинина.

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Марта Костюк Елена Рыбакина US Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Fdail
Молодці, дівчата. Після таких ігор у мене вже не насолода, а екстаз. Як потужно та впевнено грали на важливих розіграшах. Просто очманіти. Перше коло - дуже гарний показник, тепер хочеться побачити мільйон фотографій в інстаграмі та підкорення музичної галузі ( прецеденти вже існують). Цікаво, чи порадують нас Еля з Лесею так само?
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+7
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Alehandro
Б - беспорадність...
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+7
ALKOSruLKA
грати в теніс - це ж не по барах альфонса тягати свого...
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+5
Vova Chol
Марточка сьогодні грала з настроєм і відповідально віднеслась до тренування "казашки". Там , що мама тренер , що полячка , результат один - 0.
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+4
Vitason
В одну калитку!! Бабки есть , жизнь удалась,нафиг его ещё больше работать,все и так хорошо!!
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0
Santk86
Статистика равная, а счет такой разгромный, Марта проиграла все важные очки и геймы. И парадокс у Костюк эйсов больше чем у соперницы, но это ее не спасло.
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0
Nostradamus
К-колхоз
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0
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