Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк (№39 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате США в одиночном разряде.

В первом раунде украинка проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана (№4 WTA).

US Open. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 2:6, 1:6

Во втором сете Марта брала медицинский тайм-аут, ее беспокоило правое бедро.

Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся. Костюк увеличила серию поражения до четырех подряд. На профессиональном уровне это случилось впервые, ранее она не проигрывала больше трех матчей кряду.

Это был 17-й матч Марты против соперниц из первой десятки и 15-е поражение.

В следующем раунде Рыбакина сыграет против Панны Удварди (№122 WTA) или Айлы Томлянович (№127 WTA).

Отметим, что Костюк продолжит борьбу в парном разряде, где вместе с Еленой-Габриэлой Русе сразится против дуэта с участием Ангелины Калининой.

Ранее турнир покинули Катерина Байндл и Ангелина Калинина.