Байндл в трехсетовом матче проиграла на старте US Open

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№83 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате США.

В первом раунде украинка уступила Анне Каролине Шмидловой из Словакии (№64 WTA), проиграв в трех партиях.

US Open. Первый круг

Катерина Байндл (Украина) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 4:6, 6:3, 3:6

Катерина в седьмой раз сыграла в основе US Open, ранее она только дважды проходила далее.

Это была пятая встреча теннисисток, украинка проиграла во второй раз.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Ребекки Масаровой (№71 WTA), которая неожиданно выбила из борьбы восьмую сеяную Марию Саккари из Греции.