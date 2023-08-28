Байндл в трехсетовом матче проиграла на старте US Open
Катерина уступила Анне Каролине Шмидловой из Словакии
Украинская теннисистка Катерина Байндл (№83 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате США.
В первом раунде украинка уступила Анне Каролине Шмидловой из Словакии (№64 WTA), проиграв в трех партиях.
US Open. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 4:6, 6:3, 3:6
Катерина в седьмой раз сыграла в основе US Open, ранее она только дважды проходила далее.
Это была пятая встреча теннисисток, украинка проиграла во второй раз.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Ребекки Масаровой (№71 WTA), которая неожиданно выбила из борьбы восьмую сеяную Марию Саккари из Греции.
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