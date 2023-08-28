Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Байндл в трехсетовом матче проиграла на старте US Open
US Open
28 августа 2023, 20:43 | Обновлено 28 августа 2023, 20:47
874
4

Байндл в трехсетовом матче проиграла на старте US Open

Катерина уступила Анне Каролине Шмидловой из Словакии

28 августа 2023, 20:43 | Обновлено 28 августа 2023, 20:47
874
4
Байндл в трехсетовом матче проиграла на старте US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№83 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате США.

В первом раунде украинка уступила Анне Каролине Шмидловой из Словакии (№64 WTA), проиграв в трех партиях.

US Open. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 4:6, 6:3, 3:6

Катерина в седьмой раз сыграла в основе US Open, ранее она только дважды проходила далее.

Это была пятая встреча теннисисток, украинка проиграла во второй раз.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Ребекки Масаровой (№71 WTA), которая неожиданно выбила из борьбы восьмую сеяную Марию Саккари из Греции.

По теме:
US Open. Саккари не смогла пройти во второй раунд
Ангелина Калинина – Сара Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Катерина Байндл – Анна Каролина Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Катерина Байндл (Козлова) Анна Каролина Шмидлова US Open 2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
Футбол | 28 августа 2023, 00:37 2
Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?

Экс-коуч «Твенте» и «Истры» не собирается в Украину

Катмен Усика: «Пупок – граница. Все, что ниже – удар ниже пояса»
Бокс | 28 августа 2023, 09:42 5
Катмен Усика: «Пупок – граница. Все, что ниже – удар ниже пояса»
Катмен Усика: «Пупок – граница. Все, что ниже – удар ниже пояса»

Расс Анбер объяснил, почему команда Дюбуа неправа

Взяла 2.01 метра! Магучих стала чемпионкой мира 2023 в прыжках в высоту
Другие виды | 27.08.2023, 22:47
Взяла 2.01 метра! Магучих стала чемпионкой мира 2023 в прыжках в высоту
Взяла 2.01 метра! Магучих стала чемпионкой мира 2023 в прыжках в высоту
Дерек ЧИСОРА о бое Усик – Дюбуа: «Темнокожему не отдадут победу»
Бокс | 28.08.2023, 15:37
Дерек ЧИСОРА о бое Усик – Дюбуа: «Темнокожему не отдадут победу»
Дерек ЧИСОРА о бое Усик – Дюбуа: «Темнокожему не отдадут победу»
US Open-2023. Призовые по раундам
Теннис | 28.08.2023, 10:20
US Open-2023. Призовые по раундам
US Open-2023. Призовые по раундам
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Aleks
Как обидно, Катя была в хорошей форме и обязана была проходить дальше, но глупые ошибки в ключевые моменты игры все испортили.
Ответить
+2
Иван Афанасьев
В туре есть Маргарита Белова кто знает за какие заслуги она в каждом большом турнире участвует?
Ответить
0
misastefanko
Хрунчакова - вже третя LL.A Ястремської все нема і нема.
Ответить
0
Александр Ад
знімалася з турніру перед тим і все рівно програла,сумно дивитися було 3 сет
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Что не так с Леоненко, который иногда несет полный бред?
ВИДЕО. Что не так с Леоненко, который иногда несет полный бред?
26.08.2023, 18:03 32
Футбол
Мудрик получил рекордный рейтинг у FIFA
Мудрик получил рекордный рейтинг у FIFA
26.08.2023, 19:58 20
Футбол
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
27.08.2023, 01:20 145
Бокс
Удаление и ливень – не помеха. Шахтер одолел образцовую защиту Колоса
Удаление и ливень – не помеха. Шахтер одолел образцовую защиту Колоса
27.08.2023, 16:56 17
Футбол
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Удар ниже пояса. Видео боя и нокаута
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Удар ниже пояса. Видео боя и нокаута
27.08.2023, 01:40 2
Бокс
Отец переиграл сына. Полесье с Калитвинцевым-старшим разгромило Александрию
Отец переиграл сына. Полесье с Калитвинцевым-старшим разгромило Александрию
26.08.2023, 18:54 30
Футбол
Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
27.08.2023, 04:41 2
Бокс
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
26.08.2023, 18:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем