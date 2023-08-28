US Open. Саккари не смогла пройти во второй раунд

Греческая теннисистка Мария Саккари, восьмой номер посева, проиграла испанке Ребеке Масаровой в первом раунде US Open.

В первом сете гречанка вела сосчетом 4:1, однако затем Масарова выиграла пять геймов подряд и сет со счетом 6:4. Во второй партии соперницы по очереди выигрывали свои подачи до тех пор, пока при счете 3:3 испанская теннисистка не сделала брейк. Саккари не смогла его отыграть и Масарова выиграла второй сет также со счетом 6:4.

Во втором круге Ребека Масарова может сыграть против украинской теннисистки Катерины Байндль, если она обыграет словачку Анну Каролину Шмидлову.

US Open-2023

Женщины, одиночный разряд

Первый раунд

Ребека Масарова (Испания) - Мария Саккари (Греция, 8) - 6:4, 6:4