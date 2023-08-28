Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. US Open. Саккари не смогла пройти во второй раунд
US Open
28 августа 2023, 20:11 | Обновлено 28 августа 2023, 20:31
738
0

US Open. Саккари не смогла пройти во второй раунд

Мария Саккари в первом раунде проиграла Ребеке Масаровой в двух сетах

28 августа 2023, 20:11 | Обновлено 28 августа 2023, 20:31
738
0
US Open. Саккари не смогла пройти во второй раунд
US Open. Мария Саккари

Греческая теннисистка Мария Саккари, восьмой номер посева, проиграла испанке Ребеке Масаровой в первом раунде US Open.

В первом сете гречанка вела сосчетом 4:1, однако затем Масарова выиграла пять геймов подряд и сет со счетом 6:4. Во второй партии соперницы по очереди выигрывали свои подачи до тех пор, пока при счете 3:3 испанская теннисистка не сделала брейк. Саккари не смогла его отыграть и Масарова выиграла второй сет также со счетом 6:4.

Во втором круге Ребека Масарова может сыграть против украинской теннисистки Катерины Байндль, если она обыграет словачку Анну Каролину Шмидлову.

US Open-2023

Женщины, одиночный разряд

Первый раунд

Ребека Масарова (Испания) - Мария Саккари (Греция, 8) - 6:4, 6:4

По теме:
Байндл в трехсетовом матче проиграла на старте US Open
Ангелина Калинина – Сара Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Катерина Байндл – Анна Каролина Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мария Саккари Ребека Масарова US Open US Open 2023 теннис
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 28 августа 2023, 00:17 0
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Источник: Денис Гармаш станет игроком Осиека
Футбол | 28 августа 2023, 17:19 8
Источник: Денис Гармаш станет игроком Осиека
Источник: Денис Гармаш станет игроком Осиека

Полузащитнику «Динамо» осталось только пройти медосмотр

ФОТО. Свитолина и Костюк провели тренировку перед стартом US Open
Теннис | 28.08.2023, 09:05
ФОТО. Свитолина и Костюк провели тренировку перед стартом US Open
ФОТО. Свитолина и Костюк провели тренировку перед стартом US Open
Менеджер Усика рассказал, с кем в следующем бою сразится украинец
Бокс | 28.08.2023, 07:32
Менеджер Усика рассказал, с кем в следующем бою сразится украинец
Менеджер Усика рассказал, с кем в следующем бою сразится украинец
Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
Футбол | 28.08.2023, 00:37
Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Филип Хргович отреагировал на победу Усика над Дюбуа
Филип Хргович отреагировал на победу Усика над Дюбуа
27.08.2023, 11:40 5
Бокс
«Даниель, так нельзя». Усик провел воспитательную беседу с Дюбуа
«Даниель, так нельзя». Усик провел воспитательную беседу с Дюбуа
27.08.2023, 01:32 10
Бокс
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
27.08.2023, 04:05 10
Бокс
Мудрик получил рекордный рейтинг у FIFA
Мудрик получил рекордный рейтинг у FIFA
26.08.2023, 19:58 20
Футбол
Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича
Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича
27.08.2023, 21:28 8
Футбол
Отец переиграл сына. Полесье с Калитвинцевым-старшим разгромило Александрию
Отец переиграл сына. Полесье с Калитвинцевым-старшим разгромило Александрию
26.08.2023, 18:54 30
Футбол
Майкл КОНЛАН: «Если бы нокдаун начали считать – Усик поднялся бы»
Майкл КОНЛАН: «Если бы нокдаун начали считать – Усик поднялся бы»
27.08.2023, 04:29 2
Бокс
ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»
ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»
27.08.2023, 20:54 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем