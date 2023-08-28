US Open. Саккари не смогла пройти во второй раунд
Мария Саккари в первом раунде проиграла Ребеке Масаровой в двух сетах
Греческая теннисистка Мария Саккари, восьмой номер посева, проиграла испанке Ребеке Масаровой в первом раунде US Open.
В первом сете гречанка вела сосчетом 4:1, однако затем Масарова выиграла пять геймов подряд и сет со счетом 6:4. Во второй партии соперницы по очереди выигрывали свои подачи до тех пор, пока при счете 3:3 испанская теннисистка не сделала брейк. Саккари не смогла его отыграть и Масарова выиграла второй сет также со счетом 6:4.
Во втором круге Ребека Масарова может сыграть против украинской теннисистки Катерины Байндль, если она обыграет словачку Анну Каролину Шмидлову.
US Open-2023
Женщины, одиночный разряд
Первый раунд
Ребека Масарова (Испания) - Мария Саккари (Греция, 8) - 6:4, 6:4
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