17 апреля 2026, 22:33
Подрез стала 20-й украинкой, которая добралась до полуфинала на уровне Тура

Вероника проводит великолепный турнир WTA 250 в Руане, Франция

17 апреля 2026, 22:33 |
443
0
Подрез стала 20-й украинкой, которая добралась до полуфинала на уровне Тура
WTA. Вероника Подрез

19-летняя Вероника Подрез стала 20-й украинской теннисисткой, которой удалось дойти до полуфинала на уровне тура.

17 апреля Подрез переиграла Кэти Бултер в четвертьфинале грунтового турнира WTA 250 в Руане (Франция).

Вероника – четвертая украинка с дебютным полуфиналом на уровне Тура в 2026 году. В этом сезоне до этой стадии впервые также добрались Дарья Снигур, Александра Олейникова и Юлия Стародубцева.

Все украинские теннисистки, которые доходили до полуфинала на уровне Тура:

  1. Элина Свитолина – 52
  2. Леся Цуренко – 14
  3. Наталья Медведева – 12
  4. Даяна Ястремская – 11
  5. Марта Костюк – 10
  6. Алена Бондаренко – 10
  7. Катерина Байндл – 7
  8. Ангелина Калинина – 6
  9. Мария Корытцева – 5
  10. Катерина Бондаренко – 3
  11. Юлия Вакуленко – 3
  12. Дарья Снигур – 1
  13. Александра Олейникова – 1
  14. Ольга Савчук – 1
  15. Юлия Стародубцева – 1
  16. Вероника Подрез – 1
  17. Катарина Завацкая – 1
  18. Татьяна Перебийнис – 1
  19. Виктория Кутузова – 1
  20. Юлиана Федак – 1
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
