Подрез стала 20-й украинкой, которая добралась до полуфинала на уровне Тура
Вероника проводит великолепный турнир WTA 250 в Руане, Франция
19-летняя Вероника Подрез стала 20-й украинской теннисисткой, которой удалось дойти до полуфинала на уровне тура.
17 апреля Подрез переиграла Кэти Бултер в четвертьфинале грунтового турнира WTA 250 в Руане (Франция).
Вероника – четвертая украинка с дебютным полуфиналом на уровне Тура в 2026 году. В этом сезоне до этой стадии впервые также добрались Дарья Снигур, Александра Олейникова и Юлия Стародубцева.
Все украинские теннисистки, которые доходили до полуфинала на уровне Тура:
- Элина Свитолина – 52
- Леся Цуренко – 14
- Наталья Медведева – 12
- Даяна Ястремская – 11
- Марта Костюк – 10
- Алена Бондаренко – 10
- Катерина Байндл – 7
- Ангелина Калинина – 6
- Мария Корытцева – 5
- Катерина Бондаренко – 3
- Юлия Вакуленко – 3
- Дарья Снигур – 1
- Александра Олейникова – 1
- Ольга Савчук – 1
- Юлия Стародубцева – 1
- Вероника Подрез – 1
- Катарина Завацкая – 1
- Татьяна Перебийнис – 1
- Виктория Кутузова – 1
- Юлиана Федак – 1
