Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Вероника продолжает удивлять! На этот раз юная украинка переиграла Кэти Бултер
19-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 209) пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Руане (Франция)!
В четвертьфинале юная украинка в двух сетах переиграла 64-ю ракетку мира Кэти Бултер из Великобритании за 1 час и 18 минут.
WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/4 финала
Вероника Подрез (Украина) [Q] – Кэти Бултер (Великобритания) – 6:4, 6:1
Это было первое очное противостояние соперниц. Вероника впервые в карьере выступает на соревнованиях на уровне Тура – 18 апреля она проведет дебютный полуфинал на турнирах WTA.
В полуфинале турнира в Руане Подрез поборется с победительницей поединка Анна Бондар (Венгрия, WTA 65) – Сорана Кырстя (Румыния, WTA 26).
Вероника начала выступления в Руане с квалификации, где прошла Момоко Кобори и Доминику Салкову. В основной сетке, помимо Бултер, Подрез также выбила Слоан Стивенс и Элизабетту Коччаретто.
Помимо Вероники, из украинок в Руане также продолжает играть первая сеяная Марта Костюк – 17 числа Марте предстоит встреча с Энн Ли в 1/8 финала.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Можна констатувати, що Вероніка як мінімум не поступається в жодному з тенісних компонентів гравчиням з ТОП50, і це не Олійникова(яка тягне більше на морально-вольових), тут саме тенісна складова визначальна. Подрез підкачати б ще трохи інстинкт убивці - і буде стабільний гравець ТОП20.
І де вона дотепер була?(питання риторичне)