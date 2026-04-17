  4. Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
17 апреля 2026, 18:05 | Обновлено 17 апреля 2026, 18:33
3303
47

Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане

Вероника продолжает удивлять! На этот раз юная украинка переиграла Кэти Бултер

19-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 209) пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Руане (Франция)!

В четвертьфинале юная украинка в двух сетах переиграла 64-ю ракетку мира Кэти Бултер из Великобритании за 1 час и 18 минут.

WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/4 финала

Вероника Подрез (Украина) [Q] – Кэти Бултер (Великобритания) – 6:4, 6:1

Это было первое очное противостояние соперниц. Вероника впервые в карьере выступает на соревнованиях на уровне Тура – 18 апреля она проведет дебютный полуфинал на турнирах WTA.

В полуфинале турнира в Руане Подрез поборется с победительницей поединка Анна Бондар (Венгрия, WTA 65) – Сорана Кырстя (Румыния, WTA 26).

Вероника начала выступления в Руане с квалификации, где прошла Момоко Кобори и Доминику Салкову. В основной сетке, помимо Бултер, Подрез также выбила Слоан Стивенс и Элизабетту Коччаретто.

Помимо Вероники, из украинок в Руане также продолжает играть первая сеяная Марта Костюк – 17 числа Марте предстоит встреча с Энн Ли в 1/8 финала.

Молодчинка!Веронічка з 3 сотні у півфінал!О це сенсація!Браво!
Це було по-справжньому потужно)
Щирі вітання і з перемогою ! 🇺🇦👍
Фантастика! Це нова зірка українського тенісу 😍🔥
Гарна гра. Успіхів у півфіналі
Супер! Молодець!
Просто гарно і впевнено 
Наша! 
Не натішусь) Прям гордість розпирає! Успіхів тобі й надалі, Сенсація ти Наша!
Якщо за стільки років не взяла французьке громадянство, то напевно це її принципова позиція залишатись українкою
Ответить
+9
Так, панове, підкажіть чи брав хтось титул вта з першої спроби? Бо ця дівчина вражає
Дівчинка у вогні. Браво
Давайте просто і щіро порадієм  успіху цій дівчині яка має далі спокійно грати не забувайте що для нейі важлива наша підтримка
Чимось цей виступ Веронікі,нагадує мені нещодавній Чарльстон,коли сенсаційно Юля йшла до фіналу.Бажаю успіху у наступному матчі!
Якщо вчора можна було спихнути на випадковість чи травму італійки(Слоан в теперішньому її стані не показник), то два рази підряд - це уже закономірність.
Можна констатувати, що Вероніка як мінімум не поступається в жодному з тенісних компонентів гравчиням з ТОП50, і це не Олійникова(яка тягне більше на морально-вольових), тут саме тенісна складова визначальна. Подрез підкачати б ще трохи інстинкт убивці - і буде стабільний гравець ТОП20.
І де вона дотепер була?(питання риторичне)
Це перша 250 для Веронікі і це вже добре а йій лише 19
Вона мені більше сподобалась по стилю гри, чим Олейнікова. 
успіхів тобі зірочка, я приємно здивований твоє грою, продовжуй в тому же дусі.
Треба її більше українізувати  в сенсі хай граї більше в парі з українками і за збірну заграти .
Молодчинка! Успіхів у наступних матчах і у турі взагалом.
