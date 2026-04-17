Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане

19-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 209) пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Руане (Франция)!

В четвертьфинале юная украинка в двух сетах переиграла 64-ю ракетку мира Кэти Бултер из Великобритании за 1 час и 18 минут.

WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/4 финала

Вероника Подрез (Украина) [Q] – Кэти Бултер (Великобритания) – 6:4, 6:1

Это было первое очное противостояние соперниц. Вероника впервые в карьере выступает на соревнованиях на уровне Тура – 18 апреля она проведет дебютный полуфинал на турнирах WTA.

В полуфинале турнира в Руане Подрез поборется с победительницей поединка Анна Бондар (Венгрия, WTA 65) – Сорана Кырстя (Румыния, WTA 26).

Вероника начала выступления в Руане с квалификации, где прошла Момоко Кобори и Доминику Салкову. В основной сетке, помимо Бултер, Подрез также выбила Слоан Стивенс и Элизабетту Коччаретто.

Помимо Вероники, из украинок в Руане также продолжает играть первая сеяная Марта Костюк – 17 числа Марте предстоит встреча с Энн Ли в 1/8 финала.