Еще одна потеря. Калинина проиграла Соррибес Тормо в первом раунде US Open

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате США в одиночном разряде.

В первом раунде украинка в двухсетовом матче уступила Саре Соррибес Тормо из Испании (№55 WTA), , которая в субботу выиграла турнир в Кливленде.

US Open. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Сара Соррибес Тормо (Испания) – 4:6, 5:7

Во второй партии Калинина вела со счетом 3:1, но потеряла преимущество. Это была первая встреча теннисисток.

Украинка в пятый раз сыграла в основе американского мейджора и во второй раз не сумела пройти первый круг.

Отметим, что Ангелина продолжит борьбу в парном разряде, где вместе с Ириной-Камелией Бегу сразится против дуэта с участием Марты Костюк.



В следующем раунде Соррибес Тормо сыграет против Кэти Волынец (№124 WTA) или Ван Сиюй (№53 WTA).

Ранее турнир покинула Катерина Байндл.