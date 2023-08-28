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  4. Еще одна потеря. Калинина проиграла Соррибес Тормо в первом раунде US Open
US Open
28 августа 2023, 22:14 | Обновлено 28 августа 2023, 22:21
961
11

Еще одна потеря. Калинина проиграла Соррибес Тормо в первом раунде US Open

Ангелина уступила испанке в двух близких сетах

28 августа 2023, 22:14 | Обновлено 28 августа 2023, 22:21
961
11
Еще одна потеря. Калинина проиграла Соррибес Тормо в первом раунде US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате США в одиночном разряде.

В первом раунде украинка в двухсетовом матче уступила Саре Соррибес Тормо из Испании (№55 WTA), , которая в субботу выиграла турнир в Кливленде.

US Open. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Сара Соррибес Тормо (Испания) – 4:6, 5:7

Во второй партии Калинина вела со счетом 3:1, но потеряла преимущество. Это была первая встреча теннисисток.

Украинка в пятый раз сыграла в основе американского мейджора и во второй раз не сумела пройти первый круг.

Отметим, что Ангелина продолжит борьбу в парном разряде, где вместе с Ириной-Камелией Бегу сразится против дуэта с участием Марты Костюк.

В следующем раунде Соррибес Тормо сыграет против Кэти Волынец (№124 WTA) или Ван Сиюй (№53 WTA).

Ранее турнир покинула Катерина Байндл.

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Ангелина Калинина Сара Соррибес-Тормо US Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Observ45
Якщо програвати подібним аматорам, то кого ж перемагати?
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+2
ptolemeus
Відсоррібесила. Я так зрозумів, для Калініної добре зіграти один турнір на рік - це стеля. 
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+2
Michael Savchyn
треба грати, а не тупо зніматися із турнірів
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+1
Stanislav Matusevych
Сьогодні наші дівчата у всіх видах спорту вирішили взяти вихідний, очевидно. Хоч хтось із наших перше коло взагалі зможе пройти? З Мартою все зрозуміло, що там зі здоров'ям у Еліни з Лесею?
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+1
Александр Науменко
Все закономірно. Дві "відказниці без пояснень" отримали покарання вже у першому раунді. І теж без пояснень. Все ж таки хтось на небі є, все бачить, все розуміє, робить висновки і роздає кожній свашці по ковбасці .Шикуємось. Хто там наступний за ковбасою?
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+1
Phantom
Мінус два, меньше ніж через годину чекаємо мінус три
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+1
Aleks
Ну как можно было проиграть такой соперницы, испанка отбивалась, а Ангелина просто не смогла ее пробить и столько простых ошибок сделала, хватило бы на несколько игр. Зачем Калинина снялась с прошлого турнира, там хотя бы какие-то очки заработала, а так придется две недели отдыхать. 
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+1
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naverland
Испанка никакая, без подачи вообще, забросала дропами Ангелину.
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0
igor shmuylo
Сейчас еще Костюк проиграет рыбакиной , и за день минус 2 е участницы от Украины. 
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-1
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