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  4. Переход неизбежен: Кайседо подпишет контракт с Челси
Англия
14 августа 2023, 17:26 |
458
0

Переход неизбежен: Кайседо подпишет контракт с Челси

Трансфер может состояться в ближайшие часы

14 августа 2023, 17:26 |
458
0
Переход неизбежен: Кайседо подпишет контракт с Челси
Transfermarkt. Мойсес Кайседо

В этот момент 21-летний опорный полузащитник сборной Эквадора Мойсес Кайседо заканчивает проходить медосмотр для трансфера в «Челси». Совсем скоро он поставит подпись под контрактом, который будет действовать до 2031 года, сообщает Фабрицио Романо. Также у соглашения будет возможность пролонгации еще на один год.

«Брайтон» подписал Мойсеса Кайседо зимой 2021 года, заплатив эквадорскому «Индепендьенте» 5 миллионов евро. Сейчас они заработают на его продаже 133 миллиона евро.

За 2 года в составе «чаек» Кайседо принял участие в 53 матчах, в которых забил дважды и еще трижды ассистировал партнерам.

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Мойсес Кайседо Челси Брайтон трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо медосмотр
Источник Фабрицио Романо
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