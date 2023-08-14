Переход неизбежен: Кайседо подпишет контракт с Челси
Трансфер может состояться в ближайшие часы
В этот момент 21-летний опорный полузащитник сборной Эквадора Мойсес Кайседо заканчивает проходить медосмотр для трансфера в «Челси». Совсем скоро он поставит подпись под контрактом, который будет действовать до 2031 года, сообщает Фабрицио Романо. Также у соглашения будет возможность пролонгации еще на один год.
«Брайтон» подписал Мойсеса Кайседо зимой 2021 года, заплатив эквадорскому «Индепендьенте» 5 миллионов евро. Сейчас они заработают на его продаже 133 миллиона евро.
За 2 года в составе «чаек» Кайседо принял участие в 53 матчах, в которых забил дважды и еще трижды ассистировал партнерам.
Moisés Caicedo has just completed the main part of his medical tests started around 9am UK time 🚨🔵 #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023
Now time to sign the contract as new Chelsea player until June 2031 with an option until 2032. pic.twitter.com/U2lSxmVirc
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