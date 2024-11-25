Михалик назвал игрока Динамо, который может повторить путь Забарного

Бывший защитник национальной сборной Украины Тарас Михалик назвал игрока киевского «Динамо», который может повторить путь Ильи Забарного, но отметил, что придется еще много работать.

«Михавка я увидел в живую на матче Динамо против Вереса. Мне этот юноша очень понравился. В перспективе он может вырасти у второго Забарного. Сейчас Тарас начал немного ошибаться, в свои ворота забивал, но он еще молодой футболист и ему есть куда расти.

«Мне импонирует, что Михавко играет головой, это думающий футболист. Он не выбивает мяч чтобы куда-нибудь, а старается отдавать точные передачи. Если Михавко будет работать на все 200%, то у него есть все шансы стать в пару в Забарный в сборной Украины», – сказал Михалик.

Ранее Тарас Михалик дал совет Сергею Реброву по поводу «ветеранов» национальной команды Андрея Ярмоленко и Тараса Степаненко.