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  4. Михалик назвал игрока Динамо, который может повторить путь Забарного
Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 08:18 | Обновлено 25 ноября 2024, 08:21
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Михалик назвал игрока Динамо, который может повторить путь Забарного

Бывший защитник киевлян похвалил Тараса Михавко

25 ноября 2024, 08:18 | Обновлено 25 ноября 2024, 08:21
911
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Михалик назвал игрока Динамо, который может повторить путь Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

Бывший защитник национальной сборной Украины Тарас Михалик назвал игрока киевского «Динамо», который может повторить путь Ильи Забарного, но отметил, что придется еще много работать.

«Михавка я увидел в живую на матче Динамо против Вереса. Мне этот юноша очень понравился. В перспективе он может вырасти у второго Забарного. Сейчас Тарас начал немного ошибаться, в свои ворота забивал, но он еще молодой футболист и ему есть куда расти.

«Мне импонирует, что Михавко играет головой, это думающий футболист. Он не выбивает мяч чтобы куда-нибудь, а старается отдавать точные передачи. Если Михавко будет работать на все 200%, то у него есть все шансы стать в пару в Забарный в сборной Украины», – сказал Михалик.

Ранее Тарас Михалик дал совет Сергею Реброву по поводу «ветеранов» национальной команды Андрея Ярмоленко и Тараса Степаненко.

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Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Saar
От і все. "Дума головою". Значить, коли він забивав у свої ворота, то завжди про це думав
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