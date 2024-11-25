25.11.2024 12:00 - : -
Украина. Первая лига25 ноября 2024, 06:48 | Обновлено 25 ноября 2024, 07:01
46
0
Полтава – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 ноября видеотрансляции матча 18-го тура Первой лиги
25 ноября 2024, 06:48 | Обновлено 25 ноября 2024, 07:01
46
0
25 ноября проходит поединок 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Смотрите видеотрансляцию матча, который был перенесен с 24 на 25 ноября из-за воздушной тревоги.
Первая лига. 18-й тур, 25 ноября
12:00. СК Полтава – Металлист 1925 Харьков
Турнирная таблица
12:00. СК Полтава – Металлист 1925 Харьков
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 25 ноября 2024, 03:01 1
Британец оценил силу удара Усика
Футбол | 24 ноября 2024, 19:06 151
Команду Ротаня шокировал местный «Верес»
Баскетбол | 25.11.2024, 05:17
Футбол | 24.11.2024, 09:52
Бокс | 24.11.2024, 07:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.11.2024, 08:10 9
23.11.2024, 06:12 2
Бокс
23.11.2024, 22:30
24.11.2024, 04:46 18
23.11.2024, 02:11 3
Футбол
23.11.2024, 00:32