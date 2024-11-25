Полтава – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 ноября проходит поединок 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

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Смотрите видеотрансляцию матча, который был перенесен с 24 на 25 ноября из-за воздушной тревоги.

Первая лига. 18-й тур, 25 ноября

12:00. СК Полтава – Металлист 1925 Харьков

Турнирная таблица

12:00. СК Полтава – Металлист 1925 Харьков