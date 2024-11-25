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Первая лига
Полтава
25.11.2024 12:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
25 ноября 2024, 06:48 | Обновлено 25 ноября 2024, 07:01
46
0

Полтава – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 ноября видеотрансляции матча 18-го тура Первой лиги

25 ноября 2024, 06:48 | Обновлено 25 ноября 2024, 07:01
46
0
Полтава – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 ноября проходит поединок 18-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Смотрите видеотрансляцию матча, который был перенесен с 24 на 25 ноября из-за воздушной тревоги.

Первая лига. 18-й тур, 25 ноября

12:00. СК Полтава – Металлист 1925 Харьков

Турнирная таблица

12:00. СК Полтава – Металлист 1925 Харьков

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Полтава чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист 1925 смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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